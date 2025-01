Esapekka Lapin MM-ralliura kuihtumassa tylysti – "Olisi ollut kiva saada edes vastaus"

Päättyneellä kaudella viisi osakilpailua rallin MM-sarjassa ajanut Esapekka Lappi ei odota kuulevansa Hyundailta sopimustarjousta lähiaikoina.

Lappi jäi ilman ajopaikkaa Hyundain palkattua ranskalaisen Adrien Fourmaux’n tiimiinsä Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin rinnalle.

Neuvottelut edes osittaisesta kisakalenterista tai muusta roolista tiimissä ovat niin ikään jäissä.

– Aktiivisessa (vaiheessa) varmaan ei, että kyllä se aika hiljaista on ollut sieltä suunnalta, Lappi kertoi MTV Urheilulle keskiviikkona.

– Tuossa ennen joulua vielä viestiteltiin ja keskusteltiin asioista. Se homma jäi vähän heidän kontolleen. Sieltä päin pitäisi seuraavaksi vastata, mutta sieltä ei ole mitään kuulunut tähän päivään mennessäkään.

Lapin edellinen sopimus Hyundain kanssa päättyi vuodenvaihteessa. Uusi kausi puolestaan starttaa jo kahden viikon kuluttua.

– Nyt eletään kuitenkin tammikuun 8. päivää, niin en koe, että enää sieltä mitään kuuluukaan. Toki olisi ollut kiva saada edes vastausta. Oli se sitten kyllä tai ei, mutta ne neuvottelut olivat varmaan siinä ja mietitään nyt sitten, että mitä muuta voitaisiin tehdä, Lappi pohti.

Ohuet mahdollisuudet MM-rallissa

Lappi uskoo, että hänen jatkonsa rallin MM-sarjassa vaatisi mahdollisesti uusien autonvalmistajien liittymistä sarjaan.

– Olen muutaman kerran elämässäni sanonut, että ei ikinä, ja se on aina kumoutunut se asia, niin ehkä on parempi olla se sanomatta. Mahdollisuudet ovat tosi ohkaiset.

– Totta kai, jos jotain uusia merkkejä yhtäkkiä ilmaantuu vuodelle 2027 ja he tarvitsevat vaikka auton kehittäjää tai testaajaa, niin semmoinen voisi kiinnostaakin. Mutta tänä vuonna tai ensi vuonna, niin en usko, että minusta kisakuskia tulisi. Keksitään muuta.

Hyundai on tällä erää jatkamassa sarjassa kolmella autolla, joihin kaikkiin on kiinnitetty kuljettaja läpi kauden. Lappi näkee, että kilpailuasetelma on kallistumassa viidellä autolla kisasta toiseen jyräävän Toyotan eduksi.

– Eihän siinä ihan ole nallekarkit tasan. Varmasti se hyvä olisi ja totta kai lajin kannalta olisi hyvä, mitä enemmän autoja olisi, mutta ilmeisen vaikealta se näyttää.

– Olen ymmärtänyt, että he koettavat vuokrata sen neljännen auton pihalle sieltä ja se summa ei ole mikään pieni. Se ei kai toistaiseksi ole toteutumassa, ainakaan tähän tietoon, mutta voihan se tilanne muuttua, Lappi toteaa.