Jari-Matti Latvala vertasi itseään Kalle Rovanperään – huima arvio: "Ihan rehellisesti voin niin sanoa"

– Kallella on ollut vähän vaikeampi kilpailu. Se pitää kuitenkin muistaa, että jos haluaa sarjassa pärjätä, niin pisteitä on otettava koko ajan. Näin niitä saa, kun malttaa. Vaikka ei olisi paras päivä, pitää ajaa järkevästi ja ottaa pisteet, mitä otettavissa on. Sieltä hän on noussut ja nyt pitää vain huominen päivä selvitä läpi, Latvala sanoi.

– Ihan mielenkiintoinen päivä on luvassa. Varmasti sataa huomennakin ainakin ennusteen mukaan. Pari aika lyhyttä pätkää siellä on, mutta Powerissa on sitten enemmän ajamista. Sen näkee sitten, mikä on fiilis ja miten auto toimii sekä missä kunnossa pätkä on. Paljon on siitä kiinni loppujen lopuksi, mikä on keli. Mennään ihan fiiliksen mukaan, Rovanperä suunnitteli.