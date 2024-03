Tämä ei jää huomaamatta! Takavuosien erikoisvaruste tekee paluun MM-ralliin

Safari-ralli Keniassa 27.-31.3. Ke: Testi-ek klo 9.00 alkaen To: EK1 klo 12.45 alkaen Pe: EK:t 2-7 klo 7.00 alkaen La: EK:t 8-13 klo 6.50 alkaen Su: EK:t 14-19 klo 6.55 alkaen

Safari-ralli ajetaan Keniassa maaliskuun lopussa, kun maassa on käynnissä sadekausi. Luvassa on paljon vesistöjen ylityksiä, ja autot sukeltavat parhaimmillaan pinnan alle lähes kokonaan. Autoihin asennettavien ilmanottoputkien, eli tuttavallisemmin snorkkelien, tarkoitus on varmistaa moottorin ilmansaanti, kun auton etuosa painuu veden alle.