Kalle Rovanperä kokee MM-rallin muuttuneen totisemmaksi leikiksi isänsä Harri Rovanperän aikoihin verrattuna.

Rovanperä ajaa kaudella 2025 osittaisen välivuotensa jälkeen taas täyden MM-kauden Toyotan tiimissä. Päättyneellä kaudella hän jätti väliin kaikkiaan kuusi kisaviikonloppua.

Mistään sapattivuodesta ei kuitenkaan voida puhua, sillä Rovanperä täytti kalenteriaan niin driftauksella, rata-autoilulla kuin pienemmillä rallitapahtumillakin. Voittojakin sateli: niitä tuli MM-rallissa neljä ja Porsche-cupin Benelux-maiden sarjassa kolme.

Vuosi oli kuitenkin omalla tapaa rentouttavampi kuin pelkästään MM-rallin kiertäminen.

– On ollut itse asiassa tosi hyvä vuosi. Olen tykännyt aika paljon siitä, että on ollut enemmän aikaa, Rovanperä kertoo.

– Tietenkin kilpailua ja muuta tapahtumaa ollut, mutta ne ovat olleet niin erityylisiä verrattuna ralleihin, että ne ovat olleet henkisesti paljon mielekkäämpiä, kun on vähän joutunut oppimaan uutta ja saanut oppia uutta, niin se ollut itselle enemmän sellaista haastetta, hän pohtii nyt.

Leikkimielellä tosissaan

Vaikka Rovanperä kisaa varsin rennolla ja huolettomalla asenteella, hän on ottanut jokaisen tehtävän Toyotan WRC-tiimissä tosissaan. Kauden kuluessa hän johti niitäkin kisoja, jotka eivät päättyneet hänen voittoonsa.

– Kyllähän se ainakin pääsääntöisesti on aika tosissaan tekemistä. Siellä ollaan kuitenkin töissä, ja sehän se isoin juttu on, että tarkoituksesi ei ole pelkästään voittaa vain itsellesi, vaan sinulla on iso tiimi taustalla, kenelle yrität tuoda pisteitä mestaruutta varten, Rovanperä kommentoi.

Tästä huolimatta Rovanperä pyrkii kartturinsa Jonne Halttusen kanssa pitämään aina rentoa tunnelmaa yllä. Hän ei täysin pidä ilmapiiristä, jossa monet päätyvät puristamaan rattia hampaat irvessä.

– Nykyään se on mennyt aika totiseksi verrattuna vaikka niihin aikoihin, jolloin minun faijanikin on ajanut. Siitäkään ei ole niin pitkä aika ja se on ollut täysin erilaista, mitä he ovat silloin tehneet.

– Ei niitä voi oikein edes verrata, että millaista se on, millaisia kuljettajat ja katsojat ovat tyyliltään. Se on mennyt aika totiseksi. Kyllä me yritämme tuoda sinne edes vähän jotain hauskaakin välillä, Rovanperä sanoo.

Kaiken kaikkiaan hän näkee vuoden tarjonneen juuri sellaisia virikkeitä, joita hän lähti hakemaan.

– Siinä on pysynyt mieli aika virkeänä ja se on vienyt keskittymistä hyvällä tavalla pois rallihommasta. Sitten kun on mennyt ralleihin, on keskittynyt niihin aina uudestaan. Se on varmasti lisännyt motivaatiota ensi kaudelle, Rovanperä uskoo.