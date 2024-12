Kalle Rovanperä tykästyi uuteen lajiin: "Paljon vähemmän stressiä ja muuta paskaa"

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä sai kaipaamansa välivuoden ”oravanpyörästä”.

Rovanperä on nuoresta iästään huolimatta kiertänyt rallin MM-sarjassa jo vuosikausia. Kahden tittelin jälkeen tänä vuonna suomalaistähti halusi tehdä enemmän asioita, joita haluaa ja vähemmän niin kutsuttua perusarkea.

LUE MYÖS: Sebastien Ogierille riitti

Rallin MM-sarjassa Rovanperä ajoi silti puolikkaan kauden ja ehti napsia neljä ykköstilaakin. Sen päälle mies keskittyi muun muassa rata-ajoon ja tietenkin lomailuun. Pikkuisen kiireen tuntu kuitenkin ehti hiipiä puseroon, kun kaiken päälle Rovanperä testasi F1-autoa, ajoi pari pienempää rallia ja ehti myös edustustehtäviin.

– Vuosi oli enemmän tai vähemmän sitä, mitä olin toivonut. Ehkä se oli vähän liian kiireinen, mitä olisin halunnut. Ei minun suunnitelmani kuitenkaan missään vaiheessa ollut ajaa puolikasta kautta rallia ja olla kotona loppuaikaa, Rovanperä kertoo.

– Tiesin alusta saakka, että haluan ajaa radalla ja kokeilla muitakin juttuja, joten loppujen lopuksi tämä meni ihan hyvin. Jos vähän enemmän olisi ollut vapaa-aikaa, niin kaikki olisi ollut optimaalista.

Vaikka kiirettä pukkasi ja ajohommia piisasi, koki Rovanperä, että puolikas kausi onnistui tavoitteessaan eli hermojen lepuuttamisessa.

– Vuosi oli kuitenkin hyvä. On ihan eri ajaa esimerkiksi radalla, koska se on stressivapaata touhua tavallaan. Ainakaan ralli ei ollut koko ajan mielessäni, mikä olikin suunnitelmana, Rovanperä sanoo.

– Tykkäsin varsinkin rata-ajosta ja kaikista muistakin uusista jutuista, mitä pääsin kokeilemaan. Ne antoivat minulle uutta motivaatiota, koska olivat niin erilaisia perusarkeen verrattuna. Oli tärkeää, että opin uutta ja jouduin puskemaan itseäni eri tavalla äärirajoille.

Rata-ajossa Rovanperää viehätti nimenomaan kisaviikonlopun tiukempi aikataulu. Ralliviikonloppuun valmistaudutaan etukäteen huolellisesti ja sen jälkeen homma starttaa nuotituksessa heti kisaviikon maanantaina. Ainakin Porsche Benelux -sarjassa Rovanperä pääsi siltä osin helpommalla.

Toki jos Rovanperä tekisi rata-ajoa ammatikseen rallin tavoin, nousisi myös panokset ja sitä kautta stressitasot.

– Se on niin erilaista, kun pitää vain mennä paikalle kisaviikonlopuksi ja on vain yksi tavoite eli ajaa mahdollisimman hyvä kisa. Siinä on paljon vähemmän stressiä ja muuta paskaa ympärillä, Rovanperä kommentoi.

– Pitää vain keskittyä viikonlopun kisaan, pitää hauskaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Sitten vain kotiin ja mistään ei tarvitse huolehtia, meni sitten hyvin tai huonosti.