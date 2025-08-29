Kalle Rovanperä jakoi huolestuttavaa tekstiä

Toyotan suomalaisässä Kalle Rovanperä ja hänen kartturinsa Jonne Halttunen olivat kovilla, kun Paraguayn MM-ralli jatkui päivähuollon jälkeen.

Rovanperä ja Halttunen hyökkäsivät toisena Cambyretan pätkälle, missä oli nähty useita rengasrikkoja jo aamupäivän ensimmäisen vedon yhteydessä.

Pätkän aikana kansainväliseen televisiolähetykseen jaettiin kuvia siitä, miten eri autot laskeutuivat rajusti maahan isojen hyppyjen jälkeen.

Maalissa Rovanperä jakoi rajun paljastuksen:

– Aika törkeän raju pätkä, kun tämä ajettiin nyt toiseen kertaan. Vielä kun paikat olivat kuluneet. Tuli molemmille kyllä semmoisia iskuja selkään ja niskaan. Ei ole kiva olla täällä autossa, Rovanperä aloitti varsin brutaalin perkauksensa.

– Sitten kun alkaa kaiken tuon metelin keskellä kuulemaan, miten selkä ja niskat rutisevat... se ei ole hirveän hyvä, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä jäi maalissa 4,7 sekuntia toisesta Toyota-kuljettajasta Sebastien Ogierista. Rovanperä on rallissa toisena, 4,5 sekunnin päässä Hyundain Adrien Fourmauxista.