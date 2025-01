Kalle Rovanperä säväytti heti Monte Carlossa – jakoi varoituksen sanat

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä palaa nyt "täysipäiväiseksi" WRC-kuskiksi, kun hän osallistuu kaikkiin tämän kauden kisoihin. Rovanperä otti tuntumaa Monte Carlon tiestöön keskiviikon testierikoiskokeella.

Rovanperä oli heti haasteiden äärellä, sillä hänen lähtöpaikkansa ei ollut millään tavalla optimaalinen. Rovanperä ja Jonne Halttunen lähtivät reitille seitsemäntenä autokuntana.

– Tie likaantuu todella nopeasti, Rovanperä totesi testierikoiskokeen maalissa.

Rovanperä väläytteli nopeuttaan, sillä hän jäi vain seitsemän kymmenyksen päähän Hyundain Ott Tänakista, joka lähti baanalle kolmantena.

– Ei paha aika lähtöpaikkaan nähden. Tie on ihan mutainen jo nyt. Veikkaan, että aika vaikea viikonloppu tiedossa. Varsinkin torstaina ja perjantaina, kun lähtöpaikka on mitä on, Rovanperä varoitteli.

Monte Carlon MM-ralli käynnistyy Suomen aikaan torstaina kello 19.05.