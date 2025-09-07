Kalle Rovanperä avautui – MM-rallin rytinästä kädenvääntöä: "Se ei ollut kivaa seurattavaa"

Paraguayn MM-rallissa varsinkin perjantain erikoiskokeilla nähdyt rytkyt aiheuttivat puhetta lajin luonteesta myös MTV Urheilun studiossa kilpailun jälkeen.

Kuljettajat osasivat odottaa uutuusrallin alusta ankaraa, mutta perjantaiaamun olosuhteet yllättivät kokeneimmatkin ratinkääntäjät.

– Tämä oli tosi raju pätkä, mitä arveltiinkin. Niin kova vauhti koko ajan. Järjettömiä iskuja tulee autoon: Kaikki hypyt ja kompressiot ovat kovassa vauhdissa aika rajuja. Tulee kyllä isoja iskuja autoon ja ukkoihin, Toyotan Kalle Rovanperä totesi avaus-ek:sta.

– Autossa ei ollut kovin mukavaa olla, ainakaan näillä erikoiskokeilla.

MTV Urheilun rallistudion Pikataival-osiossa tartuttiin aiheeseen kisan päätyttyä. Studioemäntä Satu Tuomisto esitti väitteen, että perjantain rytkyt ovat osa rallia.

Asiantuntija Teemu Suninen käänsi peukun alaspäin.

– Kun on noin tiukkaa sekuntitaistoa, en haluaisi nähdä selkärikkoja, pahimmassa tapauksessa murtumia. Olen nähnyt, kun tiimikaveri Elfynilla (Evans) on murtunut selkä Virossa (kesällä 2019). Se ei ollut kivaa seurattavaa. Se on minun perusteluni, Suninen totesi.

Toinen asiantuntija Riku Tahko oli eri mieltä. Hän pitää rallia nopeus- ja kestävyyskilpailuna, jota käydään ympäri maailmaa, kaikissa olosuhteissa.

– Kaikkialle ei voi ajaa kaasu pohjassa. Hallittuja riskejä pitää jokaisen ottaa. Kaiken maailman rytkyt ja auton säästelyt kuuluvat osana tähän lajiin, Tahko summasi.

Pikataival-osio on katsottavissa jutun yllä. Siinä tartutaan myös kuumana käyvään mestaruustaistoon.