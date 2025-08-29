Urheilu
MM-rallissa todella erikoinen haaveri – MTV:n asiantuntija hämmentyi: "Tuota en ole vielä nähnyt!"

0:47imgGus Greensmithillä erikoinen haaveri WR2-luokassa – asiantuntija ihmeissään: "Tuota en ole vielä nähnyt"
Julkaistu 29.08.2025 18:06
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Paraguayn MM-rallissa nähtiin todella erikoinen tapaus perjantain ”aamuvedon” päätteeksi.

Rallin avannut perjantain aamulenkki eli Suomen aikaan päivällä ajettu osuus huipentui stadionmaisissa olosuhteissa käytyyn Autodromon erikoiskokeeseen.

Siinä nähtiin draamaa WRC2-luokan puolella, kun lähetys seurasi Skodalla ajavan Gus Greensmithin tekemisiä.

Suorassa lähetyksessä koettiin yllätys, kun Greensmithin toinen takapyörä vääntyi aivan vinoon.

Eikä siinä vielä kaikki.

Ei puhuttu pelkästään yhdestä takarenkaasta, vaan molemmista.

Tämä hämmensi MTV Urheilun asiantuntijaa Riku Tahkoa.

– Tuota en ole vielä nähnyt! Tahko viittasi molempiin vääntyneisiin takarenkaisiin.

Greensmithin auton koko takalohko irtosi yhden rysäyksen yhteydessä. Todennäköistä on, että Greensmith ei pysty nilkuttamaan Skodaansa huoltoon.

Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

Rallin kärjessä on avauslenkin jälkeen Hyundain Adrien Fourmaux. Toyotan Kalle Rovanperä on toisena ja Sami Pajari kolmantena.

