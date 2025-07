Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen pulassa: "Varmaan miljoona paarmaa"

Kalle Rovanperällä ja kartanlukija Jonne Halttusella oli vähintäänkin tapahtumarikas viime viikonloppu Kreikan MM-rallissa.

Toiveet todellisesta huipputuloksesta menivät murskaksi jo ensimmäisenä kunnon ajopäivänä, kun parivaljakon Toyotasta hajosi rengas. Lauantain ajopäivän he joutuivat puolestaan jättämään kesken, kun auto vaurioitui ulosajossa.

Rovanperän vauhti ei muutoinkaan säväyttänyt kreikkalaisilla sorateillä. Tuloksena oli lopulta 27. sija.

– Ei jäänyt paljon käteen, neljä pistettä Power Stagelta. Varmaan saimme vähän autoon testattua, että mikä voisi toimia ja mikä ei, kartanlukija Halttunen sanoi MTV Urheilulle.

– Mutta kyllähän sen Kallen puheista ja tuloksista näkee, että olemme vähän hukassa tämän kombinaation kanssa, Halttunen viittasi siihen, ettei Rovanperä ole löytänyt uudistuneeseen autoon ja Hankookin renkaisiin kunnon säätöjä.

Lauantain keskeytyksensä jälkeen Rovanperä ja Halttunen joutuivat ikävään tilanteeseen. Suomalaiskaksikko odotti pitkään paahtavassa helteessä ja hyönteisten syötävänä kyytiä takaisin huoltoalueelle.

– Olimme siellä kolme tuntia paarmojen keskellä. Sen takia meillä oli kaikki kamat päällä, kun siellä oli varmaan miljoona paarmaa ja myös aika pölyistä, Halttunen kertasi.

– Onneksi saimme järkkäreiltä vähän vettä siellä. Eihän se ole kovin kivaa olla tuolla keskellä metsää, mutta koetimme katsoa vähän rallia siinä samalla, kartturi naurahti.

Rovanperä ja Halttunen saivat pientä lohtua kisan päätteeksi, kun he ajoivat Power Stage -erikoiskokeella toiseksi ja nappasivat neljä MM-pistettä. Päällimmäisenä tunteena oli kuitenkin pettymys.

– Nyt selkeästi tämä auton ja renkaan kombinaatio on vielä tosi haastava meille. Joten siinä mielessä se ei ollut kovin hyvä lohtu, mutta tietenkin saimme tiimille hyvät pisteet. Se on paras juttu, että saimme vähän torjuttua Hyundaita sen suhteen, että he saivat meitä vain muutamalla pisteellä kiinni, Halttunen totesi.

– Mutta paljon on töitä tehtävänä, jotta pystymme ajamaan mestaruudesta sillä tavalla kuin haluaisimme.