MM-rallissa erikoisherkkua – ovi auki historialliselle hetkelle

Viikonloppu on todellinen ralliherkkupala, sillä Rally1-autojen ratissa on peräti kolme suomalaiskuljettajaa: Kalle Rovanperä (Toyota), Esapekka Lappi (Hyundai) ja Sami Pajari (Toyota). Heistä Rovanperä ja Lappi ajavat myös valmistajien MM-pisteistä.

Viivalla on siis kaikkiaan kymmenen Rally1-autoa, mikä sivuaa kauden ennätystä Latviasta ja Suomesta.

Kilpailu on MM-taistojen kannalta erittäin merkittävä. Hyundain etumatka Toyotaan valmistajien puolella on 35 pistettä , ja Chile alkaa olla japanilaistiimin viimeinen oljenkorsi kääntää kelkkaa.

Kuljettajien sarjassa ensimmäistä MM-titteliään jahtaavan Hyundain Thierry Neuvillen kaula tiimikaveriinsa Ott Tänakiin on 34 ja Toyotan Sébastien Ogieriin 38 pistettä. Belgialainen voisi siis teoriassa varmistaa mestaruuden jo tällä viikolla – ennen kauden kahta viimeistä kisaa – mikä olisi samalla Hyundain ensimmäinen kuljettajien MM-titteli.

Kauden 11. osakilpailulla on mittaa 306,76 erikoiskoekilometriä.

Chilen MM-rallin ohjelma 2024:

Torstai 26.9.

Perjantai 27.9.

Lauantai 28.9.

Sunnuntai 29.9.

Chilen MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 26.9.

Perjantai 27.9.

Klo 00.00 Pre Show (englanninkielinen) Klo 14.20 EK1-3 (EK1 myös MTV Sub) Klo 19.00 Service Park (englanninkielinen) Klo 20.35 EK4-6 Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 28.9.

Sunnuntai 29.9.

Klo 01.00 Service Park (englanninkielinen)

Klo 14.15 EK13

Klo 15.30 EK14-15

Klo 18.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Klo 19.00 EK16 – Power Stage (myös MTV Sub)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Klo 20.30 MM-rallistudio (myös MTV Sub)