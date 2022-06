MTV seuraa Kenian MM-rallia: Rovanperä jäämässä kärkeen hurjasti lisää – Tänak kärsi erikoisesta ongelmasta!

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kokonaistilanne 1/19 ek:n jälkeen

Liveseuranta:

EK2: Loldia 1 (19,17 km)

Kello 8.30: Elfyn Evans on hurjassa vauhdissa! Pätkän ollessa kesken hän on väliajassa 12,2 sekuntia Toyota-tallikaveriaan Rovanperää edellä.

Kello 8.26: Tänak jäi EK2:lla 21,7 sekuntia Rovanperän ajasta. Tänak vitsailee erikoiskokeen maalissa, ettei tiedä missä vaihdekeppi on, koska kartanlukija Martin Järveoja on ottanut sen.

Kello 8.12: Tänak on ongelmissa: vaihdekeppi on rikki! Hän on jäänyt erikoiskokeen ensimmäisessä väliajassa 17,5 sekuntia Neuvillelle. Rovanperä on siinä kohtaa 2,5 sekuntia Neuvillen aikaa jäljessä.