Kalle Rovanperä ennusti vaikeuksia: "Se tulee olemaan iso juttu"

Pirellin renkaat jäävät alkavalla kaudella historiaan ja kaikki tiimit siirtyvät käyttämään Hankookin renkaita. Tilanne on kaikille uusi ja haastava.

Toyotalle täysipäiväiseksi kuljettajaksi palaava Kalle Rovanperä ennustaa, että uudet renkaat tuovat kaikille ison haasteen heti kauden avaavassa Monte Carlon MM-rallissa.

– Monte on aina todella haastava ja tänä vuonna se on sitä erityisesti, kun kaikilla on uudet renkaat. Se tulee olemaan iso juttu, sillä kaikkien täytyy opetella käyttämään uusia renkaita kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Se tekee tilanteesta mielenkiintoisen, Rovanperä ennakoi.

MM-sarjan kuljettajat ovat saaneet jo hieman tuntumaa uusiin renkaisiin testeissä. Hankookin renkaat poikkeavat selvästi aiemmin käytössä olleista Pirellin renkaista.

– Hankook-renkaiden kanssa ajamani testit ovat selvästi osoittaneet, että kyseessä on selvästi erilainen rengas kuin aiemmin käytössämme olleet, Rovanperä kertoi.

– Siinä on paljon uusia asioita ja myös auton säätöjä ja muita tekijöitä pitää sopeuttaa uusiin renkaisiin. Voisi sanoa, että sopeutuminen vaatii paljon työtä. Se ei tule olemaan kovin helppoa, Rovanperä sanoi suoraan.

Rallin MM-sarjan uusi kausi alkaa torstaina 23. tammikuuta Monte Carlosta. Kalle Rovanperä lähtee tavoittelemaan jo uransa kolmatta maailmanmestaruutta.

