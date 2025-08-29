Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

"Järjettömiä iskuja" – Kalle Rovanperä kauhuissaan, kilpaveli putosi pelistä kolmannessa mutkassa

1:03imgKalle Rovanperä: Paraguayn MM-rallin avauspätkä erittäin rankka autolle – tältä meno näytti.
Julkaistu 29.08.2025 14:45
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

MM-rallin uutuuskisa Paraguayssa otti autokunnista mittaa heti avauserikoiskokeella perjantaina.

MAINOS

MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!

Paraguayn MM-ralli 28.–31.8.
Pe: EK:t 1–8 klo 14.03 alkaen
La: EK:t 9–15 klo 13.35 alkaen
Su: EK:t 16–19 klo 14.29 alkaen

Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

MTV Urheilun seurantaan Paraguayn MM-rallin perjantaipäivästä pääset tästä linkistä.

Kisasta odotettiin olosuhteiltaan rajua, mutta avauspätkän raakuus tuntui silti yllättäneen kaikki. Kova vauhti yhdistettynä hyppyihin ja rytkyihin kauhistuttivat kuskeja.  

– Autossa ei ollut kovin mukavaa olla, ainakaan näillä erikoiskokeilla, Toyotan Kalle Rovanperä kommentoi kauhistellen maalissa. 

– Tämä oli tosi raju pätkä, mitä arveltiinkin. Niin kova vauhti koko ajan. Järjettömiä iskuja tulee autoon: Kaikki hypyt ja kompressiot ovat kovassa vauhdissa aika rajuja. Tulee kyllä isoja iskuja autoon ja ukkoihin, hän jatkoi.

Rovanperän menoa hurjilla teillä voit katsoa yllä olevalta videolta. 

Lue myös: Toyota-kuskeille rapsahti sakkoja – sortuivat samaan rikkeeseen

Erot muodostuivat isoiksi. Rovanperä otti pohja-ajan nimiinsä 3,2 sekunnin erolla Sébastien Ogieriin, mutta esimerkiksi Hyundain Thierry Neuville taipui jo 14,3 sekunnilla. Belgialainen sanoi suojelleensa autoaan rajulla pätkällä.

Eniten hävisivät jo erikoiskokeen kolmannessa mutkassa yli 40 minuuttia aikaa syöneen virheen tehnyt M-Sportin Grégoire Munster (video alla) sekä Toyotan Takamoto Katsuta, jonka vasen eturengas puhkesi. Japanilainen jäi tiimikaveristaan 45,8 sekuntia. 

Kilpailu jatkuu toisella erikoiskokeella kello 15.01.

Juttua päivitetty klo 15.42: Munster pystyi jatkamaan, mutta hävisi yli 40 minuuttia. 

1:14imgGrégoire Munsterille välittömästi valtava virhe Paraguayn MM-rallissa: "Rallin kolmas mutka".

1:55imgParaguayn MM-rallin avauspätkän raakuus yllätti kuskit – nuottivihko lensi kartturin käsistä.

Lisää aiheesta:

Kenian MM-rallissa jättikäänne: Näin kärsi Kalle Rovanperä!Suomen MM-rallin parhaaksi suomalaiskuskiksi nousi yllättäjä: "Kuulostaa aika hienolta"Thierry Neuville kävi pöpelikössä! Latvian MM-rallille sykähdyttävä startti – "Löysimme rajamme"EK1: Kalle Rovanperältä heti majesteettinen tykitys – Esapekka Lappi hämmentyi selkäsaunastaRyhtyikö Kalle Rovanperän jahtaama tähti mediapeliin? Kreikan MM-rallista kajahti kovaa puhettaKalle Rovanperältä huima tasonnosto Monte Carlossa – "Samalla myös ärsyttää"
MM-ralliKalle RovanperäTakamoto KatsutaToyotaMoottoriurheiluRalliUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli