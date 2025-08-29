"Järjettömiä iskuja" – Kalle Rovanperä kauhuissaan, kilpaveli putosi pelistä kolmannessa mutkassa

MM-rallin uutuuskisa Paraguayssa otti autokunnista mittaa heti avauserikoiskokeella perjantaina.

Kisasta odotettiin olosuhteiltaan rajua, mutta avauspätkän raakuus tuntui silti yllättäneen kaikki. Kova vauhti yhdistettynä hyppyihin ja rytkyihin kauhistuttivat kuskeja.

– Autossa ei ollut kovin mukavaa olla, ainakaan näillä erikoiskokeilla, Toyotan Kalle Rovanperä kommentoi kauhistellen maalissa.

– Tämä oli tosi raju pätkä, mitä arveltiinkin. Niin kova vauhti koko ajan. Järjettömiä iskuja tulee autoon: Kaikki hypyt ja kompressiot ovat kovassa vauhdissa aika rajuja. Tulee kyllä isoja iskuja autoon ja ukkoihin, hän jatkoi.

Rovanperän menoa hurjilla teillä voit katsoa yllä olevalta videolta.

Erot muodostuivat isoiksi. Rovanperä otti pohja-ajan nimiinsä 3,2 sekunnin erolla Sébastien Ogieriin, mutta esimerkiksi Hyundain Thierry Neuville taipui jo 14,3 sekunnilla. Belgialainen sanoi suojelleensa autoaan rajulla pätkällä.

Eniten hävisivät jo erikoiskokeen kolmannessa mutkassa yli 40 minuuttia aikaa syöneen virheen tehnyt M-Sportin Grégoire Munster (video alla) sekä Toyotan Takamoto Katsuta, jonka vasen eturengas puhkesi. Japanilainen jäi tiimikaveristaan 45,8 sekuntia.

Kilpailu jatkuu toisella erikoiskokeella kello 15.01.

Juttua päivitetty klo 15.42: Munster pystyi jatkamaan, mutta hävisi yli 40 minuuttia.

