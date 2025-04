Jari-Matti Latvalalta suorat sanat Kalle Rovanperän tilanteesta

Toyotan Kalle Rovanperän kausi rallin MM-sarjassa ei ole alkanut ihan toivotulla tavalla.

Rovanperän sesonki on alkanut Monte Carlon neljännellä ja Ruotsin viidennellä sijalla. Kenian Safari-ralli päättyi valtavaan pettymykseen maaliskuussa, kun suomalainen joutui keskeyttämään viimeisenä ajopäivänä sähkövian vuoksi.

Jo ennen sähkövikaa Rovanperä oli ollut kuitenkin ongelmissa ja menettänyt ajamalla mahdollisuudet voittoon. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tuntee suomalaisen tuskan.

– En ole ehtinyt Kallen kanssa vielä puhumaan. Tiedän, että se ketuttaa aika paljon, kun vielä tuollainen sattuu viimeisenä päivänä, Latvala kertoo.

– Siinä tulee varmasti sellainen hetki, että kuljettajana haluaa olla omassa rauhassa ja nyt tässä on ollut mahdollisuus pitää vähän taukoa ja lomaa, Latvala jatkaa.

Rovanperällä on ollut vaikeuksia tottua MM-sarjan uuden rengasvalmistajan Hankookin renkaisiin. Rovanperä on valitellut, etteivät renkaat sovi hänen luontaiselle ajotyylilleen. Niin tai näin, on suomalaisen kauden alku ollut kuitenkin kiistatta pettymys odotuksiin nähden.

– Kallen startti kauteen ei ole ollut ihan paras mahdollinen, Latvala sanoo suoraan.

– Toki täytyy muistaa se, että kun hän voitti toisen mestaruutensa vuonna 2023, niin silloinkin se startti kauteen oli vähän nihkeä. Sitten kun se lähti siitä sujumaan, niin niitä voittoja alkoi tulla, Latvala muistuttaa.

Latvalalla riittää vielä luottoa suojattiinsa, mutta hän sanoo myös suoraan, ettei nollakisoihin ole enää varaa.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että mitään ei ole vielä mestaruustaistelun kannalta menetetty, mutta samaan aikaan nyt ei enää kestä tulla niitä keskeytyksiä. Nyt se pisteiden menetys ei tietysti ollut hänestä kiinni, Latvala linjaa.

Rovanperä on MM-taistelussa jo tukevasti takamatkalla. Tallikaveri Elfyn Evans johtaa kuljettajien MM-sarjaa 88 pisteellä. Rovanperä on kerännyt 31 pistettä, eli Evans on jo 57 pisteen päässä suomalaisesta. Silti suomalaisen olisi syytä pitää pää kylmänä.

– Muistetaan viime vuodelta se kun Sébastien Ogier ei ollut ajanut kaikkia kisoja ja hän oli perässä pisteissä. Hän lähti ajamaan loppukaudesta mestaruudesta ja sitten niitä virheitä alkoi tulla, kun hän joutui yliyrittämään, Latvala kertaa.

– Se yliyrittäminen on juuri se, mitä Kallen pitäisi välttää. Mutta Kalle on kyllä tosi kylmäpäinen kaveri, joten minulla on kova luotto siihen, että hän pystyy tämän tilanteen hallitsemaan, Latvala luottaa.