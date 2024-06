Kalle Rovanperä voittotaistelussa Puolan MM-rallissa, yleisöltä typerää käytöstä – näin perjantain ajopäivä eteni

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Aamupäivällä Hyundain Andreas Mikkelsen ja WRC-debyyttiralliaan ajava M-Sportin Martins Sesks olivat erittäin hyvässä, jopa yllättävän kovassa vauhdissa. Kaksikko johti rallia tauolle mentäessä.

Toyotan Kalle Rovanperä iski iltapäivän avauspätkällä nousten rallin kärkeen. Sen jälkeen yleisöongelmat värittivät loppuiltapäivää.

Rallin kuudes ja seitsemäs erikoiskoe jouduttiin keskeyttämään, kun yleisö ei pysynyt omilla paikoillaan. Kuudes erikoiskoe saatiin vielä keskeytyksen jälkeen uudelleen käyntiin, mutta seitsemäs pysäytettiin kokonaan vain kolmen autokunnan jälkeen.

Hyundain Mikkelsen hyötyi, kun hän sai hyvin suotuisan laskennallisen ajan kuudennella erikoiskokeella. Sen myötä hän palasi taas rallin kärkeen.

Toyotan suomalaistähti Rovanperä poimi vielä yhden sijan päivän päättäneellä Mikolajkin yleisöerikoiskokeella. Rovanperä nousi tallikaverinsa Elfyn Evansin edelle.

Mikkelsen johtaa yhä rallia 1,8 sekunnin erolla ennen Rovanperää. Evans on kolmantena (+2,0).

Ralli jatkuu lauantaina Suomen aikaan kello 9.30.

Kokonaistilanne **8/19 EK:n jälkeen:

Sija Kuski Kuski Aika/ero 1. Andreas Mikkelsen Hyundai 59.43,7 2. Kalle Rovanperä Toyota +1,8 3. Elfyn Evans Toyota +2,0 4. Adrien Fourmaux M-Sport +7,5 5. Martins Sesks M-Sport +7,7 6. Gregoire Munster M-Sport +21,3 7. Thierry Neuville Hyundai +29,8

* Sesks ajaa autolla, jossa ei ole hybridiyksikköä.

Rovanperälle, Munsterille, Mikkelsenille ja Sesksille kirjattiin kesken kaiken perutulta kolmannelta erikoiskokeelta laskennallinen aika.

** Rallin kokonaistillanne seitsemän pätkän jälkeen (EK6 ja EK7 keskeytettiin katsojahäiriöiden takia). Andreas Mikkelsenille määritettiin laskennallinen aika kuudennella erikoiskokeella. Kaikille muille paitsi Thierry Neuvillelle, Elfyn Evansille ja Adrien Fourmauxille määritettiin laskennallinen aika seitsemännellä erikoiskokeella.

Perjantain aikataulu:

klo 20.00 EK8 Mikolajki Arena 2 – 2,50 km

Seuranta:

EK8 Mikolajki Arena 2 – 2,50 km

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Takamoto Katsuta Toyota 1.43,4 2. Kalle Rovanperä Toyota +0,0 3. Andreas Mikkelsen Hyundai +0,3 4. Thierry Neuville Hyundai +0,5 5. Elfyn Evans Toyota +0,7 6. Gregoire Munster M-Sport +0,8 7. Adrien Fourmaux M-Sport +0,8

Kello 20.30: Puolan Kajetan Kajetanowicz vetää kuusi kymmenystä paremman ajan kuin Pajari. WR2-luokan kokonaistilanteessa Pajarilla on 8,9 sekunnin johto lauantaihin lähdettäessä.

Kello 20.26: Nyt ei tullut Lauri Joonan aika ollenkaan tulospalveluun. Noh, maaliin pääsi suomalainen joka tapauksessa.

Kello 20.23: "Tämä on ollut oikein hyvä päivä", WRC2-luokan kärkinimi Pajari toteaa maalissa.

Samaan aikaan Skodan Lauri Joona ja Citroënin Nikolai Grjazin ladulle. Joonalla auto kunnossa.

Kello 20.21: Solberg päihittää Pajarin 1,1 sekunnilla. Pikkuisen meinaa tulla osumaa Pajarilla.

Kello 20.20: Sitten WRC2-luokan kärkikuski Sami Pajari (Toyota) ladulle. Pajarilla vastassa Skodan Oliver Solberg.

Kello 20.16: Hyundain Andreas Mikkelsen jatkaa rallin johdossa. Mikkelsen jää Rovanperän ja Katsutan noteerauksesta kolme kymmenystä. Kokonaistilanteessa Mikkelsen johtaa Rovanperää 1,8 sekunnilla.

Mikkelsen hyötyi päivän kuudennella erikoiskokeella, kun hänelle jaettiin laskettu aika punaisten lippujen myötä. Ajamalla Mikkelsen olisi saanut huonomman ajan, mutta nyt osui hyvä kortti käteen.

Kello 20.14: Rovanperä nousee nyt Evansin edelle. Tallikaverusten ero kaksi kymmenystä.

"Pitkä ja väsyttävä päivä. Mutta teimme hyvää työtä olosuhteisiin nähden", Rovanperä totesi maalissa.

Kello 20.12: Rovanperälle täysin sama aika (1.44,2) kuin Katsutalle. Munster häviää Rovanperälle kahdeksan kymmenystä. Rovanperä kuroo Evansiin nähden eroa seitsemällä kymmenyksellä kiinni.

Kello 20.11: Nyt puolestaan Rovanperä ja Munster yleisöerikoiskokeelle.

Kello 20.10: Katsutalle puolen sekunnin pohjat Neuvilleen nähden.

Kello 20.09: M-Sportin Fourmaux ja Toyotan Katsuta yleisöerikoiskokeella. Kalle Rovanperä (Toyota) kohtaa omassa parissaan M-Sportin Gregoire Munsterin.

Kello 20.08: "Haastava päivä. Mutta olosuhteet ovat mitä ovat", Neuville totesi yleisöerikoiskokeen päätteeksi.

Neuville siis aurasi koko perjantain ajan tietä. Yksi virhe mahtui mukaan, missä Neuville hävisi omien sanojensa mukaan kaksi sekuntia.

Kello 20.06: MM-sarjan johtaja Neuville painaa kahden kymmenyksen pohjat Evansiin nähden.

Seuraavaksi ladulle M-Sportin Adrien Fourmaux ja Toyotan Takamoto Katsuta.

Kello 20.03: Sitten Mikolajkin yleisöerikoiskoe käyntiin. Ensimmäisenä ladulle MM-sarjan kärki Thierry Neuville (Hyundai) ja MM-sarjan kolmonen Elfyn Evans (Toyota).

Kello 20.00: Puolassa ylivoimaisesti suurin puheenaihe on liittynyt yleisön häiriökäyttäytymiseen. Päivän aikana peräti kolme erikoiskoetta on jouduttu joko keskeyttämään tai perumaan, kun yleisö ei ole pysynyt omilla paikoillaan.

Puola menetti MM-rallinsa seitsemän vuotta sitten juuri samojen ongelmien takia.

Kello 19.58: Lähetyksessä näytettiin kuvaa, kun WRC2-luokassa ajava Lauri Joona ja hänen kartturinsa Janni Hussi korjasivat kaksikon autoa. Joona lipsautti ulos Wieliczkin pätkän lopulla.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että auto on saatu kuntoon.

Kello 19.55: Sitten jatketaan. MTV Katsomon lähetys käynnissä Mikolajkin yleisöerikoiskokeelta. Taas pyöritään viime illan tapaan areenarinkiä.

Kello 19.35: Nyt on kokonaistilanne päivitetty. Ralli jatkuu siis Suomen aikaan kello kahdeksalta illalla, kun ohjelmassa on Mikolajkin yleisöerikoiskoe. MTV Katsomon lähetys käynnistyy kello 19.55. Linkki tähän löytyy täältä.

EK7 Olecko 2 – 13,20 km

Kello 19.25: Nyt on julkaistu keskeytetyn seitsemännen erikoiskokeen laskennalliset ajat. Kaikille muille kuskeille paitsi Fordin Adrien Fourmauxille ja Toyotan Elfyn Evansille jaettiin sama aika minkä MM-sarjan johtaja Thierry Neuville teki Oleckon pätkälle. Eli kaikki muut jäivät Fourmauxista 3,5 sekuntia Neuvillen tapaan.

Evansin ero kärkeen oli 3,1 sekuntia. Kokonaistilanne ei täten paljoa muutu.

Kello 18.07: Homma jatkuu Suomen aikaan kello 20, kun ohjelmassa on Mikolajkin yleisöerikoiskoe. Päivitellään kokonaistuloksia siinä vaiheessa, kun tuomaristo saa määritettyä ajat muille.

Kello 18.01: Nyt Oleckon erikoiskoe on kokonaan peruttu. Oi voi.

Kello 17.56: Mikkelsenillä kahden sekunnin kokonaisjohto Evansiin nähden. Rovanperä 2,1 sekunnin päässä.

Yhä odotellaan, että jatkuuko Oleckon pätkä.

"Voi miettiä, että oliko tuo oikeutettu aika, minun mielestäni ei. Mikkelsenillä on kuitenkin mukana kuusi rengasta, eli yksi enemmän kuin muille", MTV Urheilun rallikommentaattori Jari Ketomaa ihmettelee.

Kello 17.51: On tämä ihan uskomatonta. Toyotan Takamoto Katsuta peruutti autonsa sivuun, jotta järjestäjät pääsevät tarkistamaan katsojahäiriötilannetta.

Samaan aikaan pamahtaa tieto: Hyundain Andreas Mikkelsen johtaa rallia. Mikkelsenille merkattiin edelliselle kuudennelle erikoiskokeelle aika, mikä oli vain 0,4 sekuntia huonompi kuin pohjat tehneen Thierry Neuvillen. Näin Mikkelsen on kokonaisajassa kärjessä.

Kello 17.49: Ja mitäpä Puolasta taas nähdään. Pätkä keskeytetty.

"Voi hyvänen aika sentään", selostaja Aleksis Ärje ja kommentaattori Jari Ketomaa toteavat yhtä aikaa.

Kello 17.48: "Tilanne on niin tiukka, että on pakko painaa. Eroa kärkeen ei ole kuin yhdeksän sekuntia", Fourmaux sanoi maalissa.

Kello 17.46: Fourmaux alittaa Evansin pohjan 3,1 sekunnilla. Nyt tuli vahvasti ranskalainen tämän pätkän.

Kello 17.44: Evans harmittelee, ettei hän päässyt samaan rytmiin kuin aiemmin päivällä. Fourmaux tulee kovaa vauhtia takaa.

Toyotan Kalle Rovanperä ei ole lähtenyt veilä ladulle. Eikä toinen Toyota-kuski Katsuta.

Kello 17.42: Evans maaliin ja britti alittaa Neuvillen ajan neljällä kymmenyksellä. Evansin pohja-aika 7.19,8.

Kello 17.40: Myös Fordin Adrien Fourmaux taipaleella. Kalle Rovanperän lähtöaika 17.42.

Kello 17.39: Neuville pätkän maaliin, 7.20,2. Evans saanut belgialaisen kiinni pätkän varrella. Kaksikko tasoissa kolmannella mittauspisteellä.

Kello 17.36: Neuvillen lisäksi rallia johtava Elfyn Evans pätkällä. Evans jää ensimmäisessä väliajassa Neuvillelle 1,4 sekuntia.

Kello 17.35: Nyt vedetään siis pätkää, jota katsellessa Kalle Rovanperä oli "nukahtanut läppärin päälle" viime yönä.

Kello 17.33: MTV Urheilun kommentaattori Jari Ketomaa huomioi, että Neuville saattoi syyllistyä oikaisuun pätkän varrella. Belgialainen leikkasi ronskisti yhden mutkan yli.

Kello 17.31: Seuraava pätkä on jo käynnissä, kun Hyundain Thierry Neuville lähtee Oleckon taipaleelle.

EK6 Wieliczki 2 – 12,90 km

1. Thierry Neuville Hyundai 5.49,3 2. Elfyn Evans Toyota +0,2 3. Takamoto Katsuta Toyota +0,2 4. Andreas Mikkelsen Hyundai +0,4* 5. Adrien Fourmaux M-Sport +1,9 6. Kalle Rovanperä Toyota +2,7 7. Martins Sesks* M-Sport +5,5 8. Gregoire Munster M-Sport +6,2

* = Mikkelsenille määritettiin laskennallinen aika, koska pätkä keskeytettiin hänen ollessa taipaleella.

Kello 17.29: Kajetanowiczilta upeita kommentteja Pajarin suuntaan:

"Hän on tuleva mestari. On hienoa olla hänen takanaan", puolalainen sanoi.

Kello 17.28: Puolan Kajetan Kajetanowicz kaventaa WRC2-luokassa eroa Pajariin nähden. Kajetanowicz alittaa Pajarin pohja-ajan 1,6 sekunnilla.

Pajarin WRC2-johto nyt 9,5 sekuntia.

Kello 17.25: "Viimeinen neulansilmä meni pitkäksi. Ei voi mitään. Pitää katsoa vauriot", Joona sanoi maalissa.

Kello 17.24: Ai, ai! Lauri Joona (kartturi Janni Hussi) tekee virheen pätkän loppuvaiheilla. Auto liukuu ja osuu paaluun. Vanne rikki.

Kello 17.21: "En ole oikein tyytyväinen, että miten pätkä meni. Monessa kohdassa oli parantamisen varaa", Pajari sanoi maalissa.

Kello 17.19: WRC2:n kärkikuski Sami Pajari alittaa Oliver Solbergin luokkapohja-ajan kolmella kymmenyksellä.

Kello 17.17: Rallin kokonaisajat ovat vielä auki, kun kuudes pätkä keskeytettiin häiriökäyttäytymisen takia. Edelleen pitää odottaa, että millainen aika Hyundain Andreas Mikkelsenille määritetään, kun hän kärsi keskeytyksestä.

Kello 17.13: Vaikeaa on Latvian Sesksillä, joka joutuu vetämään ilman hybridiyksikköä nopealla pätkällä. Sesks jäänyt toisessa väliajassa jo 4,6 sekuntia Neuvillestä.

WRC2-luokan kärkikuski Sami Pajari päässyt ladulle viivästyksen jälkeen.

Kello 17.09: No nyt sitten tulee ihan uutta tietoa. Televisiokuviin välitetään otoksia, kun Latvian Martins Sesks hyökkää ladulle. Eli pätkää jatketaan.

Kello 17.07: Virallinen ilmoitus: SS6 stopped for safety reasons and will not restart

Eli pätkä on keskeytetty turvallisuussyiden takia, eikä sitä enää jatketa.

"Voi hyvänen aika sentään", MTV Urheilun selostamossa harmitellaan.

Kello 17.04: Samainen pätkä keskeytettiin jo kertaalleen aiemmin päivällä.

Kello 17.03: "Ihan käsittämätöntä, että ei saada tällaista pätkää vedettyä", MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ihmettelee.

Gregoire Munster ja Andreas Mikkelsen olivat pätkällä, kun punaiset liput heiluivat.

Kello 17.02: Oi voi! Taas pätkä keskeytetään. Punainen lippu heiluu.

"Voi puolalaiset, voi puolalaiset!" MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje kiroaa.

Kello 17.00: Rovanperä pyörittelee päätään maalissa.

"Ei ollut helppo ajaa noita kavereita vastaan, jotka ajoivat pätkän jo aamulla. He tiesivät pätkän vähän paremmin", Rovanperä mietti.

Rovanperä manasi myös englanninkielisessä osiossa:

"Nuotit olivat perseellään", suomalainen tokaisi.

Kello 16.58: Rovanperä tipahtaa rallin kärjestä, kun Evans ehtii edelle. Rovanperä jää Neuvillen pohjista 2,7 sekuntia. Evans nyt kymmenyksellä suomalaisen edellä kokonaistilanteessa.

Kello 16.55: Rovanperän ero kasvaa Neuvilleen nähden. Belgialainen nyt 2,6 sekuntia edellä.

Kello 16.54: Rovanperällä haastava alku. Suomalainen jää 1,7 sekuntia Neuvillestä ensimmäisellä mittauspisteellä.

Katsuta tykittää tismalleen saman ajan kuin Evans. Kaksikko jää siis Neuvillestä kaksi kymmenystä.

Kello 16.52: Nyt myös rallia johtava Toyotan Kalle Rovanperä pätkällä. Fordin Fourmaux jää maalissa 1,9 sekuntia Neuvillestä.

Kello 16.49: Evans nipistää eroa kiinni pätkän aikana. Maalissa Neuville kaksi kymmenystä nopeampi.

Fordin Adrien Fourmaux ja Toyotan Takamoto Katsuta myös pätkällä.

Kello 16.48: "Tämä taitaa olla rallin nopein pätkä. Nautin tästä", MM-sarjan johtaja Neuville iloitsi maalissa.

Neuville viittasi siihen, miten hän ei joutunut paljoa putsaamaan pätkän varrella kärkiautona.

Kello 16.47: Neuville maaliin, 5.49,3. Evans kirinyt toisella väliajalla sekunnin päähän Neuvillestä.

Kello 16.44: Yhdellä kovan seoksen ja kolmella pehmeän seoksen pyörällä ajava Toyotan Elfyn Evans jää ensimmäisellä väliaikapisteellä 1,8 sekuntia neljällä softilla (pehmeällä) ajavalle Neuvillelle.

Kello 16.40: MM-sarjan johtaja Neuville Wieliczkin taipaleelle. Nyt vedetään selkeästi lyhyempi veto kuin alkuiltapäivästä.

Kello 16.39: MTV Katsomon käynnissä olevassa lähetyksessä jaettiin juuri kuvaa, kun Kalle Rovanperällä oli kunnon ilmanputsausoperaatio käynnissä siirtymällä. Linkki lähetykseen löytyy täältä.

Kello 16.36: Hyundain Thierry Neuville pätkälle 16.40. Kalle Rovanperällä lähtöaika 16.52. WRC2-luokan kärjessä oleva Sami Pajari hyökkää ladulle 17.05.

Kello 16.34: Sitten kohti päivän viidettä erikoiskoetta. Wieliczkin pätkä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan. Aamupäivällä ajo keskeytettiin katsojaongelmien takia.

Kello 15.56: Puolan ralli jatkuu Suomen aikaan kello 16.40, kun ohjelmassa on Wieliczkin pätkä. Kyseinen erikoiskoe peruttiin aamupäivällä katsojaongelmien takia.

EK5 Stanczyki 2 – 29,40 km

Sija Kuski Kuski Aika/ero 1. Kalle Rovanperä Toyota 14:32,5 2. Elfyn Evans Toyota +4,7 3. *Martins Sesks M-Sport +8,1 4. Adrien Fourmaux M-Sport +8,3 5. Takamoto Katsuta Toyota +9,2 6. Thierry Neuville Hyundai +12,2 7. Gregoire Munster M-Sport +13,5

Kello 15.54: Pajarin ero Kajetanowicziin nähden kasvaa. Puolalainen jää suomalaisesta 6,4 sekuntia. Kokonaistilanteessa Pajarilla 11,1 sekunnin kaula.

Eli: suomalaiset kärjessä sekä WRC1- (Rovanperä) ja WRC2-luokissa (Pajari).

Kello 15.51: Lauri Joona ja Janni Hussi jäävät Pajarista ja Emmi Mälkösestä 13 sekuntia Stanczykin pätkällä.

WRC2-luokan kokonaistilanteessa Pajarilla 23,1 sekunnin kaula Grjaziniin ja 31,1 sekunnin kaula Joonaan nähden.

Kello 15.48: Pajari johti WRC2-luokkaa ennen iltapäivälenkkiä 4,7 sekunnilla ennen Puolan Kajetan Kajetanowiczia.

Kello 15.47: WRC2-luokassa Toyotan Sami Pajari aloitti iltapäivälenkin mallikkaasti. Pajari alitti Oliver Solbergin ajan 11,3 sekunnilla. Myös Nikolai Grjazin jää suomalaisesta 11,8 sekuntia.

Kello 15.41: Kalle Rovanperä nousee Puolan MM-rallin kärkeen! Sesks jää suomalaisesta 8,1 sekuntia!

Kello 15.39: Rovanperä nousee rallin kärkeen, jos Latvian debyyttikuski Sesks ei pysty pitämään eroa 7,4 sekunnissa. VIimeisellä mittauspisteellä Rovanperä oli 7,5 sekuntia edellä.

Kello 15.48: Ja kuihtuu! Rovanperä nousee Mikkelsenin edelle, kun norjalainen jää suomalaista 14,4 sekuntia Stanczykin pätkällä.

Kello 15.47: Ennen iltapäivälenkkiä Rovanperä oli 14,2 sekunnin päässä rallia johtavasta Hyundain Mikkelsenistä. Nyt ero on kuihtumassa lähes kokonaan.

Kello 15.33: "Paljon hauskempaa nyt, kun tietää vähän, että mihin on menossa", Rovanperä totesi maalissa.

Rovanperän pehmeät renkaat ottivat aika lailla osumaa pätkällä. Suomalainen selkeästi nopein väliajoissa. Rallia johtava Hyundain Mikkelsen jäämässä lähes kymmenen sekuntia Rovanperästä. Eikä meinaa Latvian Sesksinkään vauhti riittää.

Kello 15.32: Rovanperälle pohjat! Suomalainen alittaa Evansin ajan lähes viidellä sekunnilla (–4,7).

Kello 15.29: Maalissa Evansilla pohjat, Fordin Fourmaux jäi britistä 3,6 sekuntia ja Katsuta 4,5 sekuntia. Rovanperä alittamassa kuitenkin selkeästi Evansin noteerauksen.

Latvian Martins Sesks on aloittanut myöskin lupaavasti Stanczykin pätkän.

Kello 15.25: Rovanperä oikein kelpo vauhdissa väliajoissa. 2,6 sekuntia nopeampi 16,74 kilometrissä kuin tallikaveri Evans.

Kello 15.22: Evans alittaa Neuvillen ajan 7,5 sekunnilla. Kelpo noteeraus.

Kello 15.21: Neuville ensimmäisenä maaliin, 14.44,7. Rovanperä aloittanut tasatahtiin pätkän Neuvillen kanssa. Seuraavalla mittauspisteellä suomalainen on jo yhdeksän kymmennystä belgialaista edellä.

Kello 15.17: Nyt myös Rovanperä ladulla. Hyundain Neuville aloitti Toyotan Evansiin nähden paremmin, mutta Evans on kirinyt väliajoissa lähemmäs.

Kello 15.15: Hyundain Nevuille, Toyotan Elfyn Evans, Fordin Adrien Fourmaux ja Toyotan Takamoto Katsuta nyt samaan aikaan pätkällä. Kalle Rovanperän lähtöaika 15.17.

Kello 15.05: Hyundain Thierry Neuville ensimmäisenä Stanczykin pätkälle.

Kello 15.04: Iltapäivälenkille saatetaan saada ylimääräistä mielenkiintoa olosuhteiden kautta. Puolaan on ennustettu jopa myrskykeliä illan päälle. Vettä saattaa tulla jo iltapäivällä. Seurataan käänteitä.

Kello 14.59: "Jos ei ihan ulkoa muista, niin vaikeaa sitä on mennä kahtasataa johonkin kohtaan, kun tulee viisi nuottia putkeen. Nuo ovat niitä hetkiä, joita yritetään katsoa videolta etukäteen", Rovanperä avasi valmistautumishaasteita.

Kello 14.56: "Tämä on varmasti hyvää oppia tulevaisuutta ajatellen", MTV Urheilun ralliasiantuntija Jari Ketomaa miettii, viitaten siihen, miten Kalle Rovanperä ja hänen kartturinsa Jonne Halttunen ovat joutuneet ajamaan varsin vajavaisilla nuottitiedoilla Puolassa, pikahälytyksen jäljiltä.

Kello 14.51: MTV Katsomon lähetys päivän viidennestä erikoiskokeesta käynnissä MTV Katsomo -palvelussa. Linkki lähetykseen löytyy tästä.

EK4 Olecko 1 – 13,20 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Andreas Mikkelsen Hyundai 7:27,5 2. Grégoire Munster M-Sport +3,1 3. Elfyn Evans Toyota +4,1 4. Martins Sesks M-Sport* +5,2 5. Kalle Rovanperä Toyota +6,3 6. Adrien Fourmaux M-Sport +7,1 7. Thierry Neuville Hyundai +11,7 8. Takamoto Katsuta Toyota +16,1

* Sesks ajaa autolla, jossa ei ole hybridiyksikköä.

Klo 14.25: Martins Sesks on ollut tämän rallin ehdoton piristysruiske. Tästä hyväntuulisen latvialaiskuskin mietteet:

Klo 14.23: Ja tästä perään Rovanperän kartturin Jonne Halttusen mietteet. Aika vähillä yöunilla painetaan...

Klo 14.21: Tästä katseluun ja kuunteluun Kalle Rovanperän kommentit aamun erikoiskokeiden jälkeen:

Klo 13.03: Edessä on renkaanvaihtohuolto, jossa kuljettajilla on 15 minuuttia aikaa tehdä vain hyvin rajoitettuja korjaustoimenpiteitä tai muutoksia autoonsa. Iltapäivällä ajetaan samat lenkit toistamiseen.

Klo 13.01: Sami Pajari painaa WRC2:ssa taas huiman ajan. Eroa edellä ajaneeseen Oliver Solbergiin tulee 7,3 sekuntia.

Klo 12.56: Sesks ajaa taas mallikkaasti ja on nopeampi kuin Rovanperä. Latvialainen jatkaa yleiskilpailun toisella sijalla.

– On hienoa ajaa. Oli aika hektinen aamu, Sesks sanoo leveä hymy kasvoillaan.

Kärkikaksikko perjantain aamupäivän jälkeen on Mikkelsen–Sesks. Tuskin kukaan olisi osannut ennustaa tällaista alkua.

Klo 12.54: Mikkelsen ottaa taas kiinnityksen pohja-aikaan.

– Ajoimme hyvin. Yritin tehdä parhaani. Nautin. Autoa on mukava ajaa. Joissain paikoissa pitää olla varovainen. Autoa ei voi vain nakata mutkiin.

Klo 12.51: Munster alittaa Evansin ajan sekunnilla. Olipa komea veto paljon parjatulta kuljettajalta!

– Tuntui aika hyvältä. Ajoimme kuuluisan hypyn kaasu pohjassa, mutta laskeuduimme vähän sivuun tieltä.

Klo 12.48: Rovanperä häviää Evansille 2,2 sekuntia.

– Ei ole helppoa. Katsoin eilen tätä pätkää läppäriltä, ja nukahdin koneen päälle. Tällä lähtöpaikalla pitäisi ajaa kymmenen sekuntia kovempaa.

Rovanperä kertoo katsoneensa videota ehkä yhden aikaan viime yönä. Taas kerran hyvä osoitus siitä, miten vaikeat hänen lähtökohtansa tähän kisaan olivat.

Klo 12.45: Katsutan vauhti ei ole siellä päinkään. Evansiin nähden tulee takkiin lähes sekunti per kilometri.

– Tuntuma autossa on todella huono. Ajaminen ei ole helppoa.

Klo 12.42: Fourmaux jää Evansista kolme sekuntia. Kokonaistilanteessa kaksikon ero nyt 3,2 sekuntia Evansin hyväksi. Fourmaux kertoo nauttivansa rallista ja olevansa suhteellisen tyytyväinen aamupäiväänsä, tosin ajolinjojen kanssa on vähän hakemista.

Klo 12.39: Evans alittaa Neuvillen ajan 7,6 sekunnilla. Kokonaistilanteessa ero kaksikon välillä kasvaa yli 20 sekunnin.

– Tie putsaantuu paljon. Takana tulevat ovat paremmissa asemissa.

Klo 12.37: Neuville kertoo ongelmista käsijarrun kanssa. Vauhti suhteessa takana tuleviin oli kuitenkin kohdallaan aina siihen ajovirheeseen saakka.

Klo 12.32: Neuville missaa jarrutuksen vasemmalle kääntyvässä mutkassa. Muutamia sekunteja siinä menee hukkaan.

Klo 12.29: Edelliseltä, neljän auton jälkeen kesken jääneeltä erikoiskokeelta on kirjattu laskennalliset ajat. Pääluokassa Rovanperä, Munster, Mikkelsen ja Sesks saavat saman ajan kuin Fourmaux. Neuville oli 0,7 nopeampi, Evans 0,2 sekuntia nopeampi ja Katsuta 2,8 sekuntia hitaampi.

Klo 12.28: Neuville lähtee liikkeelle.

Klo 12.25: Pian mennään. Nelos-ek:n alkua odotellessa ehtii vielä lukaista läpi tämän:

Klo 12.05: Seuraavan ek:n alku viivästyy. Neuvillen lähtöaika on 12.28.

EK3 Wieliczki 1 – 12,90 km

Klo 11.50: Ek:n peruminen sekoittaa ainakin hetkellisesti myös rallin kokonaistilanteen, kun vain neljä kuljettajaa ehti ajaa pätkän läpi.

Klo 11.46: Rallin kolmas erikoiskoe on peruttu yleisön käytöksen vuoksi. Muistetaan, että Puolan MM-ralli putosi kalenterista vuoden 2017 jälkeen juuri turvallisuusasioiden takia.

Klo 11.43: Tässä kohtaa vielä epäviralliset tiedot kertovat, että katsojia olisi väärässä paikassa.

Klo 11.40: Erikoiskoe on keskeytetty.

Klo 11.39: Katsuta on pätkän läpi ajaneista selkeästi hitain. Hän jää Neuvillesta 3,5 sekuntia.

– Muutimme vähän autoa, ja se tuntui vähän paremmalta. Vaikeaa ja kovavauhtista, menin yhdessä kohtaa vähän ulos.

Tv-kuvista nähtiin, että Katsuta oli lipsauttaa vasemmalle kääntyvässä mutkassa päin ulostulossa odottanutta paalia. Hän kuitenkin vältti osuman täpärästi.

Klo 11.38: Rovanperän piti lähteä tälle pätkälle kolme minuuttia sitten, mutta jostain syystä häntä ei ole vielä päästetty starttaamaan viivalta.

Klo 11.35: Fourmaux on alussa reilusti Neuvillea edellä, mutta hänkin taipuu belgialaiselle lopulta 0,7 sekunnilla.

– Tämä on ihan vain kaasu pohjassa -pätkä. Pitkä suora ei ole kovin mielenkiintoinen verrattuna edelliseen.

Klo 11.32: Evans jää Neuvillesta 0,5 sekuntia. Kokonaistilanteessa Evansilla hyvää kuitenkin 12,7 sekuntia.

– Alussa muutama mutka ei mennyt hyvin. Se rankaisee näillä pitkillä suorilla.

Klo 11.26: Neuville on jo maalissa. Hän ajoi pätkän läpi hurjalla 130,4 kilometrin keskituntivauhdilla.

– Tämä oli nopeampi pätkä, joten putsaaminen ei ollut niin paha juttu, mutta pito vaihtelee paljon. On vaikea arvioida pitoa.

Klo 11.24: Päivän ensimmäisellä erikoiskokeella keskeyttänyt Tänak vahvisti keskeytyksensä syyn. Virolaistähti osui kakkos-ek:lla peuraan.

Klo 11.20: Neuville liikkeellä. Kun Puolassa ajettiin viime vuonna EM-sarjan osakilpailu, Sesks oli tällä pätkällä nopein ja toiseksi nopein. Saa nähdä, minkälaiseen vauhtiin hän nyt Rally1-kuljettajia vastaan yltää.

Klo 11.14: Päivän ensimmäinen erikoiskoe oli tapahtumia täynnä. Pian nähdään, mitä kolmos-ek meille tarjoaa.

EK2 Stanczyki 1 – 29,40 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Andreas Mikkelsen Hyundai 14:54,7 2. Martins Sesks M-Sport* +0,3 3. Kalle Rovanperä Toyota +7,6 4. Adrien Fourmaux M-Sport +7,9 5. Elfyn Evans Toyota +8,5 6. Grégoire Munster M-Sport +11,9 7. Takamoto Katsuta Toyota +19,3 8. Thierry Neuville Hyundai +22,0

* Sesks ajaa autolla, jossa ei ole hybridiyksikköä.

Klo 11.00: Tässä vielä lisää kuvaa Tänakin autosta:

Klo 10.33: Martins Sesks oli tämän erikoiskokeen suurin yllättäjä, ja hänen haastattelunsa on näkemisen arvoinen.

Klo 10.30: Kakkosissa Sami Pajari on peräti 17,1 sekuntia nopeampi kuin Oliver Solberg, jonka auto haukkasi hiekkaa ja menetti tämän myötä jonkin verran tehoja.

Klo 10.28: Tästä Rovanperän kommentit ek-maalissa. Tällaista ei suomalaistähdeltä kovin usein kuulla:

Klo 10.25: Martins Sesks jää Mikkelsenin pohja-ajasta vain 0,3 sekuntia, ja hän ajaa siis ilman hybridiyksikköä! Latvialaisen ilme asiasta kuullessa on näkemisen arvoinen.

– Miksi? Sesks ihmettelee ja kertoo ajaneensa jopa varmistellen.

Uskomaton suoritus Rally1-debyyttiään ajavalta kuljettajalta – ja ilman hybridiyksikköä.

Klo 10.22: Mikkelsen ottaa kiinnityksen pohja-aikaan. Hän on 7,6 sekuntia nopeampi kuin Rovanperä ja nousee rallin kärkeen.

– Yritimme ajaa hyvää vauhtia. Osuin yhdessä mutkassa paaliin. Yritin vain pysyä ajolinjalla ja ajaa nopeat paikat hyvällä luotolla.

Klo 10.15: Rovanperä alittaa Fourmaux'n ajan 0,3 sekunnilla, ja hän nousee kisan kärkeen kymmenyksellä!

– Ajaminen oli todella paskaa. On todella vaikeaa. En muista pätkiä niin kuin pitäisi. Ajan todella paskasti. En voi ottaa enempää riskejä, koska en tiedä, mihin olen menossa.

Suomenkieliset kommentit ovat niin ikään kuvaavia.

– Ihan v**un vaikeeta.

Klo 10.14: Tiedot Puolasta kertovat, että Tänak olisi osunut peuraan.

Klo 10.13: Katsuta jää Fourmaux'sta 11,4 sekuntia.

– Oli todella vaikeaa. Tunne autossa ei ole sellainen, mitä haluaisin sen olevan.

Klo 10.11: Fourmaux tässä kohtaa kiinni pohja-ajassa. Hän on 0,6 sekuntia Evansia nopeampi.

– Ajoin todella puhtaasti. On erittäin liukasta, ja irtosoraa on paljon. Etenen tänään pätkä kerrallaan.

Klo 10.10: Tässä kuvaa Tänakin autosta. Keskeytykseen johtanutta tilannetta ei vielä ole tv-kuvissa näytetty.

Klo 10.06: Evans maalissa. Hän on 13,5 sekuntia nopeampi kuin Neuville ja nousee tässä kohtaa.

Klo 10.04: Tiedot Mikolajkista kertovat, että alueelle odotetaan tälle päivälle rajuja ukkosmyrskyjä. Seurataan tätäkin.

Klo 10.01: Neuville maalissa, ja hänelle kerrotaan uutiset Tänakista.

– Hyvä, että he ovat kunnossa. Se on tärkeintä. Putsaamista on valtavasti. Ei mitään mahdollisuutta. En voi tehdä mitään. Auto oli vähän vaikea, mutta pääosin kyse on olosuhteista.

Neuvillen mukaan olosuhde on erilainen, kuivempi, kuin nuotituksella.

Klo 9.58: Ott Tänak ongelmissa! Virolaistähti oli 16,74 kilometrin väliajassa 7,1 sekuntia Neuvillea edellä, mutta hän on pysähtynyt pätkän varteen ja noussut ohjaamosta. Kartturi Martin Järveojan suusta kuuluu painokelvotonta tekstiä lähetykseen.

Klo 9.55: Ensimmäisiä väliaikoja: Tänak on 13,42 kilometrissä kuusi sekuntia Neuvillea edellä. Evans ensimmäisessä, neljän kilometrin väliajassa puoli sekuntia Tänakia perässä.

Klo 9.46: Rengasvalinnoista kerrottakoon, että kaikilla pääluokan kuljettajilla on aamupäivän kolmen pätkän lenkille mukana viisi pehmeää rengasta.

Klo 9.45: MM-sarjaa johtava Neuville ampaisee päivän ensimmäiselle, koko rallin pisimmälle pätkälle.