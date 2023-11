Pelicans NHL-lupaukselle upeaan paikkaan liigauran avausmaali – katsomossa erityinen vieras

– Tuossa viereisessä hallissa on tullut harjoiteltua kesäisin aika paljon, kun isoisä on järjestellyt täällä ollessani mahdollisuuden päästä sinne kesäjäälle, Jesse Kiiskinen totesi.

Kiiskinen on NHL-seura Nashville Predatorsin kolmannen kierroksen varaus menneeltä kesältä.

Pelicans on hävinnyt 16:sta viime ottelusta SaiPaa vastaan vain yhden. Tällä kaudella Pelicans on koonnut kahdeksasta ottelusta sarjan kärkiviisikon joukkueita vastaan 15 pistettä. Kymmenestä ottelussa pudotuspeliviivan alla olevaa jumboviisikkoa vastaan koossa on vain 12 pistettä.