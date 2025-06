BBC: Urheiluselostajan elämä pysähtyi perheensä kolmoismurhaan: "Sanon heille edelleen hyvää huomenta joka aamu"

Kilparatsastusselostaja John Huntin elämä pysähtyi heinäkuussa 2024, kun hänen vaimonsa Carol ja tyttäret Louise ja Hannah murhattiin heidän kodissaan Busheyssa, Englannissa.

Tunnettu brittikommentaattori John Hunt kertoo ensimmäistä kertaa BBC:n haastattelussa kesällä 2024 tapahtuneesta perhetragediasta, jossa hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään murhattiin. Hän on sen jälkeen yrittänyt rakentaa elämäänsä uudelleen.

Kolmoismurha ravisteli koko kansakuntaa

Heinäkuussa 2024 brittimedia raportoi järkyttävästä väkivallanteosta Busheyssa, kun Carol Hunt ja hänen tyttärensä Louise ja Hannah murhattiin kotonaan.

Nyt lähes vuotta myöhemmin, BBC on julkaissut koskettavan haastattelun, jossa perheen isä John Hunt sekä vanhin tytär Amy avaavat kokemuksiaan ensimmäistä kertaa julkisesti.

– Sanon heille edelleen hyvää huomenta joka aamu, John kertoo BBC:lle edesmenneistä perheenjäsenistään.

Entinen poikaystävä tappajana

Murhien tekijä oli tyttären Louisen entinen poikaystävä Kyle Clifford. Hän saapui Huntin perheen kotiin ja väitti palauttavansa Louisen tavaroita.

Ovikameran tallenteessa perheen äiti Carol toivottaa hänet tervetulleeksi. Tallenteella kuuluu, miten Carol neuvoo Kylea miettimään ja parantamaan käytöstään seuraavassa parisuhteessaan, jotta ei päätyisi olemaan aivan yksin.

Hetkeä myöhemmin Clifford puukotti Carolin kuoliaaksi.

Tämän jälkeen hän odotti, että Louise palaa kotiin, jolloin hän raiskasi ja tappoi Louisen jalkajousella.

Myöhemmin kotiin saapunut Hannah ehti ennen kuolemaansa soittaa järkyttyneenä hätänumeroon ja kertoa tappajan nimen. Sen jälkeen Kyle ampui hänetkin jalkajousella.

– Hannahin soitto hätänumeroon pelasti minun henkeni, John sanoo liikuttuneena.

Median virheet lisäsivät tuskaa

John ja Amy kritisoivat murhien jälkeistä uutisointia. Osa medioista antoi heidän mukaansa väärän kuvan tilanteesta ja jopa vihjasi virheellisesti, että Louise olisi ollut alistavassa suhteessa.

Perhe moittii myös sitä, että tietoa tapahtumien yksityiskohdista tuli usein ensin median eikä viranomaisten kautta.

– Saimme kuulla siskoni viimeiset sanat lehtien otsikoista, Amy sanoo järkyttyneenä.

Oikeudessa Clifford kiisti raiskauksen, mikä johti pitkään oikeusprosessiin. Lopulta hänet tuomittiin, mutta hän ei saapunut kuulemaan tuomiotaan.

Tämä jätti perheen mukaan oikeudenkäynnin keskeneräiseksi.

Elämä jatkuu, mutta suru ei katoa

John ja Amy kertovat, että toipuminen on ollut hidasta. Heidän tukenaan on ollut terapia ja tukiryhmät. Tärkeimmäksi voimavarakseen he kuvaavat rakkauden perheeseensä.

– Minä saan elää Hannahin rohkeuden ansiosta. Ja minun on kohdeltava tätä elämää hänen lahjanaan, John sanoo hiljaa.