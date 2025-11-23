Kahta amerikkalaismiestä syytetään suunnitelmasta hyökätä Haitin saarelle. Syytteen mukaan miehet halusivat tehdä saaren naisista ja lapsista seksiorjia, kertoo yhdysvaltalaismedia Fox News.
Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjien mukaan mieskaksikko suunnitteli elokuun 2024 ja heinäkuun 2025 välisenä aikana vallankaappausta Haitille kuuluvalla La Gonâven saarella Karibianmerellä.
Parikymppiset miehet aikoivat väitetyn suunnitelman mukaan tappaa saaren miespuoliset asukkaat ja valjastaa naiset ja lapset seksiorjikseen.
Syyttäjien mukaan miehillä oli tarkoitus ostaa purjevene, aseita ja ammuksia sekä värvätä jäseniä Washington D.C.:n kodittomien yhteisöstä toimimaan "palkkasotureina" hyökkäyksessä Gonaven saarelle ja vallankaappauksessa.
Viranomaisten mukaan kaksikko oli ryhtynyt jo valmistelemaankin käsittämätöntä suunnitelmaansa muun muassa opettelemalla Haitilla puhuttavaa kreolia.
Toinen miehistä oli liittynyt Yhdysvaltain ilmavoimiin saadakseen sotilaskoulutusta.