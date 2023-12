Entinen kolumbialaissotilas tunnusti osallistuneensa salajuoneen Haitin presidentin murhaamiseksi

Entinen kolumbialaissotilas on tunnustanut osallistuneensa salajuoneen Haitin presidentin Jovenel Moisen salamurhaamiseksi. Moise ammuttiin kuoliaaksi Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessa vuonna 2021.

Tuomio on määrä lukea maaliskuun alussa.

Sieppausyritys kehittyi salamurhaksi

Yhdysvaltain oikeusministeriö on päättänyt, että tapaus on sen toimivallan alainen, koska osa salamurhasuunnitelmasta haudottiin Floridassa.

Yhteensä 11 ihmistä on pidätetty ja asetettu syytteeseen salamurhaan liittyen.

Tähän mennessä kolmelle ihmiselle on annettu elinkautinen vankeustuomio surmaan liittyen. Tuomittujen joukossa on muun muassa entinen haitilaissenaattori Joseph Joel John .

Moisen kuolema syöksi Haitin entistäkin syvempään kaaokseen. Karibialla sijaitseva valtio oli ollut jo hyvän aikaa jengiväkivallan riivaama, mutta näinä päivinä noin 80 prosenttia pääkaupungista on rikollisjengien vallassa. Vakavien rikosten määrä on myös saavuttanut ennätyskorkean tason. Kehityskuluista on kertonut maan edustaja YK:ssa.