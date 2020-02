Tämä koronavirukseen sairastuneesta naisesta tiedetään – palasi Italiasta sunnuntaina, oireet iskivät pian: Ainakin kaksi potilaan lähipiiristä altistunut tartunnalle

HUS tiedotti tänään, että työikäisellä suomalaisnaisella on todettu koronavirus. Nainen on saanut taudin Italian-matkalta Milanosta. Hän palasi sunnuntaina Suomeen.

Matkareitti selvityksessä

Suomessa on kaksi naisen lähipiiriin kuuluvaa henkilöä, joihin nainen on ollut paluunsa jälkeen kontaktissa. Altistuneita on näin ollen ainakin kaksi, mutta he ovat oireettomia.