Kaksi koronaepäilyä Kuopion seudulla: Italiassa matkustellut pariskunta karanteenissa kotonaan Iisalmessa

Pariskunta on testattu ja tulokset tulevat perjantaihin mennessä.

STT:n tietojen mukaan kyseessä on Iisalmessa asuva pariskunta.

Eilen uutisoitiin, että Iisalmessa oli todettu koronavirusepäily, ja STT:n mukaan kyse on nyt uutisoidun pariskunnan toisesta osapuolesta.

Hyvässä kunnossa kotikaranteenissa

– Kotieristys tarkoittaa, että he eivät liiku itse ollenkaan kotinsa ulkopuolella. He halusivat itse olla kotona, ja se onkin huomattavasti mukavampi vaihtoehto kuin sairaalahuone, Kysin infektioylilääkäri Irma Koivula kertoo STT:lle.

Pariskunnan matkareitti on tiedossa, mutta Koivulan mukaan sen suhteen ei ole tarvinnut ryhtyä toimenpiteisiin, sillä henkilöillä ei ole ollut oireita matkan aikana.

– (Oireeton tartunta) on teoreettisesti ottaen mahdollinen, mutta riski on niin pieni. Olen konsultoinut tästä asiasta THL:ää. Toki nämä matkustustiedot voidaan tarvittaessa toimittaa heille ja THL tekee sitten päätökset, mutta sieltä saadun alustavan tiedon mukaan tilanne on hyvä, kun henkilöt ovat olleet koko matkan oireettomia, hän sanoo.