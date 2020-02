Tänään selviää, onko Suomessa uusi koronatartunta – tartuntaepäilyjä tutkitaan ainakin kahdella paikkakunnalla

Ylä-Savossa on niin ikään yksi koronaepäily, mutta sen tuloksia saadaan myöhemmin viikolla. Suomalaisnainen on kotikaranteenissa.

Suomessa on tutkittu noin 30:n näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Suomessa on varmistettu yksi koronaviruksen aiheuttama tautitapaus Lapissa ja yksi Husissa. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on suomalaisnaisen tartunnasta, jonka hän oli saanut Milanosta Pohjois-Italiasta. Potilas on osastohoidossa Husissa.