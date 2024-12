Barcelonalle shokkitappio viimeisillä sekunneilla – suurottelun käänne muovasi mestaruustaistelua

Atletico Madrid nousi myöhään lauantai-iltana La Ligan piikkipaikalle, kun se haki dramaattisen 2–1-vierasvoiton Barcelonasta Aleksander Sörlothin viime hetken maalilla.

Barcelona hallitsi ottelua kauttaaltaan ja siirtyi 1–0-johtoon puolen tunnin kohdalla ottelun suuriin hahmoihin lukeutuneen Pedrin näyttävällä osumalla.

Atletico hankkiutui toisella puoliajalla tasoihin tunnin pelin jälkeen, kun terävästä vastahyökkäyksestä pallo päätyi argentiinalaiselle Rodrigo De Paulille, joka sijoitti tarkasti 1–1-tasoituksen.

Barcelona hallitsi ottelussa palloa 62-prosenttisesti ja loi maaliodottamaa peräti 2,54. Atleticon vastaava lukema oli 0,63. Maalintekoyritykset kirjattiin kotijoukkueelle 19–5.

Barcelonan hakiessa vimmalla voittomaalia lisäajan viimeisellä minuutilla Atleticon alakerta katkaisi Barcelonan kapteenin Raphinhan huolimattoman syötön ja iski vastaan. Lopulta De Paulin syöttö vapautti tämän maanmiehen Nahuel Molinan, jonka tarkka jatko tavoitti Aleksander Sörlothin. Norjalaishyökkääjän sisäsyrjästä pallo yläkulmaan ja Atletico voitolla tukevasti sarjan kärkeen.

Voitto oli Atleticoa joulukuusta 2011 valmentaneelle Diego Simeonelle ensimmäinen Barcelonasta La Ligassa. Simeonen joukkue hankki täydet pisteet Barcelonasta lopulta 37:nnellä yrityksellä.

Atletico johtaa La Ligaa kolmen pisteen erolla ennen ottelun enemmän pelannutta Barcelonaa.

Real Madrid on paikallisvastustajastaan neljän pisteen päässä ja on pelannut ottelun Atleticoa vähemmän. Athletic Bilbao on Realista pisteen päässä neljäntenä. Real kohtaa kotikentällään sunnuntain alkuillassa sijalla 12 olevan Sevillan.