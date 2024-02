Kaksi asiaa, joilla helpotat huomattavasti päiväkotiarkea

Kysyimme kahdelta päiväkodissa työskentelevältä varhaiskasvatuksen opettajalta, mitä he toivoisivat vanhempien tekevän päiväkotiarjen helpottamiseksi. Kysymykseen vastasivat helsinkiläiset eskariopettajat Kristiina Turkki ja Emil Nikander .

Vaatteiden selkeä nimikointi

Vaatteet tulisi nimikoida selkeästi ja näkyvästi lapsen omalla nimellä. Jos ryhmässä on esimerkiksi parisenkymmentä lasta ja jokaiselle yritetään löytää omat hanskat, tekee tilanteen haastavammaksi se, että niissä ei lue oikean omistajan nimeä.

– Paljon on sitä, että on saatu vaikka serkulta jotkin hanskat tai muuta ja sitten niissä hanskoissa on edelleen serkun nimi, Nikander selittää.