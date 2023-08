"Eivät tässä yhteiskunnassa pienet lapset ja perheet ole etusijalla" – Anna yllättyi, kuinka yksin vanhemmat Suomessa jätetään

Vanhemmuudesta kirjan juuri julkaissut järjestöjohtaja ja pienen lapsen äiti Anna Munsterhjelm koki jo raskausaikana, ettei yhteiskuntamme olekaan niin perheystävällinen kuin on annettu ymmärtää.

– Kyllä meille varmaan kaikille on maalattu kuva, että tämä hyvinvointiyhteiskunta on lapsia ja lapsiperheitä varten. On varhaiskasvatus, tulee neuvolat ja pidetään huolta. Ainakaan omalla kohdalla se ei toteutunut, Munsterhjelm kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.