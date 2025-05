Nämä asiat sen todistavat: Suomesta tuli Euroviisujen suurmaa!

Pöllöraati valitsee euroviisusuosikkinsa KAJ'n ja Erika Vikmanin väliltä. Israelin osallistuminen Eurovision laulukilpailuun herättää jälleen voimakasta keskustelua.

Suomalaisilla riittää jännitettävää lauantaina, kun sekä Suomen Erika Vikman että Ruotsia edustava suomalainen KAJ-yhtye esiintyvät euroviisufinaalissa.

Kahden suomalaisedustajan viisuhuumassa on MTV:n uutispäätoimittajan Ilkka Ahtiaisen mukaan päässyt unohtumaan eräs näkökulma:

– Olemmeko me mediassa riittävästi valmistaneet suomalaisia siihen, että KAJ tai Erika ei voitakaan? Nyt on sellainen käsitys, että siellä on vain kaksi esiintyjää, jompikumpi niistä voittaa ja Suomi voi iloita kummasta tahansa.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki huomauttaa, että suomalaisilla on oman tai Ruotsin esityksen lisäksi useampikin mahdollisuus olla mukana voittamassa.

– Suomi on nyt oikein Euroviisujen ykkösmaa, koska Viron biisintekijä on suomalainen.

Uuden jutun toimittaja Eeva Lehtimäki on samoilla linjoilla.

– Ja monien maiden teknisistä ryhmistä ja puvustajista löytyy Suomi-osaamista ja UMK-taustaa. Suomesta on tullut yllättäen Euroviisujen suurvalta.

– Suomalainen voittaa aina, Ahtiainen heittää.

Presidenttikin mukana viisuhuumassa, mutta kummassa leirissä?

Lehtimäen mukaan suosikkiaan valitessa on valinnanvaraa.

– Haluaako sisäsiistin, lämpöisen suomenruotsalaisen, kivan poikatrion? Se on oikein mukava ralli, koko perheen malli. Vai haluaako sitten vähän rajumpaa nahkamenoa, suomalaista naisenergiaa?

Hän kertoo kannattavansa edustuskaksikosta Vikmania.

Ahtiainen on samassa kelkassa.

– Minä kannatan Erikaa. Minulla on Saksa-sympatioita, siinä on sellaiset sanat, jotka ymmärrän.

– Se on vähän niin kuin nais-Rammstein, Lehtimäki täydentää.

Kärki on KAJ'n joukoissa.

– Minä en tästä Ich kommesta niin välitä, mutta KAJ'n biisi on ihan hyvä. Siitä on tullut kansanliike Vöyrillä, johon on laitettu kisakatsomot pystyyn.

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb kävi Vöyrillä ottamassa osaa saunahuumaan. Stubb myös kutsui KAJ-kolmikon saunaansa, mikäli he voittavat Euroviisut.

– Tämä on vakava asia, että presidenttikin joutui jälkikäteen kommentoimaan, että vaikka kävin Vöyrillä ja olin kuvissa poikien kanssa, toki muistan, että meillä on myös Suomen oma edustaja, ettei kansa suutu, Lehtimäki jatkaa.

Israelin osallistuminen kuohuttaa jälleen

Lehtimäen mukaan Israelin osallistuminen on kuuma peruna siinä missä viime vuonnakin.

– Eilisessä toisessa semifinaalissa kuului buuauksia. Luulin, että ääniä vähän laskettiin alas.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki näkee, että politiikka voi myös tuoda kannattajia.

– Se voi tuoda Israelin kannattajia, jotka eivät kuuntelekaan biisiä, että onko biisi hyvä tai huono, äänestävät silti.

Israel sijoittui viime vuonna Ruotsissa järjestetyissä Euroviisuissa viidenneksi. Suomalaiset antoivat yleisöäänillään Israelille täyden 12 pisteen potin.

Keskusteluissa on nostettu esiin, että Ukrainassa sotaa käyvä Venäjä suljettiin pois laulukilpailusta, mutta Israel osallistunut Gazan sodasta huolimatta.

– Jos Venäjä suljettiin Euroviisuista Ukrainaan hyökkäyksen takia pois niin tässä tilanteessa se keskustelu, että Israel olisi suljettu Euroviisuista pois, on ihan relevantti, Lehtimäki toteaa.

Kärjen mukaan Euroviisut on tapahtumana yhdistänyt perheitä saman asian äärelle.

– Tämä on viety pois. Nuoriso on aika lailla Euroviisuja vastaan monessa paikassa.