Ahdistava tunne pakotti 16-vuotiaan Lauran palaamaan kotiin – makuuhuoneen ovella maailma romahti: Isä oli tehnyt itsemurhan

Makuuhuoneessa näky, jota pelkäsi eniten

Patoutuneet tunteet purkautuivat kirjeessä

Itsemurhan tehneitä yhdistää yksi surullinen tekijä

– Taustalla on usein kokemus siitä, että he eivät sovi yhteiskuntaan ja että he ovat vääränlaisia. Vaikka he olisivat hakeneet ammatillista tukea, he eivät ole aina saaneet sitä. Jotakinhan se kertoo meidän yhteiskunnasta.