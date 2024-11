Käärijä on pistänyt merkille erikoisen asian Euroopan keikoillaan: "Onhan se ihmeellistä"

Jaksossa teemana on musiikkivideot , ja tähtiparien on määrä esittää omia tulkintojaan tunnetuista musiikkivideoista.

Sen lisäksi, että Käärijä on mukana pisteyttämässä esityksiä muun tuomariston rinnalla, hän myös esittää tuoreen kappaleensa.

– Haluan nähdä ilmeet ja sen fiiliksen. Ei ole taitoa katsoa menikö joku askel väärin. Katson isossa kuvassa tämmösenä perussohvaperunana sitä. Odotan, että tanssijat nauttivat. Jos he nauttivat, se välittyy kotikatsomoihin. Se on mielestäni tässä tärkeintä. Ollaan tekemässä viihdettä ja hyvää. Se, että jos joku askel menee vähän sinne tänne, ei se ainakaan minua haittaa, artisti kuvailee.

Artistilla on takanaan kiireinen syksy ja vuosi. Käärijän uusi albumi People's Champion julkaistiin viime viikolla ja parhaillaan hän kiertää Suomea.

– Eurooppa rykästiin läpi ja nyt rundataan Suomea ympäri. Albumi saatiin kivasti pakettiin, saatiin siitä minun näkönen, mihin meikäläinen on tyytyväinen. Hyvä jatkaa eteenpäin. Katsotaan, mihin tämä Käärijä-projekti oikein menee, hän sanailee.

Käärijän ympärille on kerääntynyt myös superfaneja. Eturivissä keikoilla näkyy tuttuja naamoja persoonia.

– Onhan se ihmeellistä, että joku laittaa kaikki rahansa ja aikansa siihen, että kiertää kaikki Euroopan keikat läpi. Saattaa monesti olla keikkapaikalla aikaisemmin, kuin me ollaan. Siinä on jotain omistautumista, siistiä ja jotain hulluutta. Makeeta, että on tollaisia ihmisiä, jotka laittaa elämänsä Käärijään.