Käärijän vanhemmat kertovat, miltä artistin valtava elämänmuutos on näyttänyt heidän silmissään: "Ei hänen housuissaan pysty olemaan"

Käärijän vanhemmat Arja ja Mikko Pöyhönen saapuivat paikan päälle TTK-studiolle jännittämään tanssijoiden suorituksia sekä poikansa tuomarointia.

– Jännityksellä odotetaan, mitä hän siellä vastailee, miten arvoi niitä ja mikä näkemys hänellä on. Uskon varmaan, että eiköhän hän onnistu jotain hyvää ja positiivista sanomaan, Arja Pöyhönen kommentoi MTV Uutisten haastattelussa.

Arja Pöyhönen kertoo seuranneensa Tanssii Tähtien Kanssa -sarjaa joka vuosi. Hänen mukaansa on hienoa seurata tanssijoiden kehityksiä kauden aikana.

– Aika kovaa treeniä joutuvat varmaan tekemään. Ei ole mitään helppoa hommaa. Itsekin olen joskus käynyt lattaritanssiharjoituksessa, huhuh, on se aika vaikeeta, ennen kuin sen sisäistää.

Mikko Pöyhönen puolestaan ei tunnustautunut TTK-faniksi.

– Väkipakolla, kun vaimo on katsonut, eikä televisiokanavaa voi vaihtaa. Ei ole paljon ollut vaihtoehtoja. Ei, sitten kun on alkanut katosmaan, se on ollut ihan mukavaa. Lähtökohtaisesti en sitä kanavaa itse laita päälle, isä puolestaan kommentoi.

Käärijä nousi suosioon vuoden 2023 Euroviisuissa ja siitä lähtien on artistilla riittänyt kiirettä.

– Ei näe poikaa paljon yhtään. Niin paljon kiirettä riittää. Ei se paljon kerkeä, mutta tulee kyllä, jos on vaan joku hetki aikaa. Nyt kun tuli Euroopasta, kerkesi tulla vähäksi aikaa, ja piti jo seuraavana aamuna olla haastattelussa. Emme mekään viitsi rasittaa sitten. Tekee ja tulee sitten aina vaan, kun on mahdollisuus. Toki soitellaan, Arja kertoo.

– Kiireistä se on ollut, sen tiedän. Ei hänen housuissaan pysty olemaan, niin ei tarkalleen tiedä, mitä se meno on sitten Jerellä itsellään, kuinka kova ja kiireinen se on. Ei sitä voi oikein kuin kuvitella, Mikko Pöyhönen puolestaan lisäsi.

Vanhempia on välillä hirvittänyt kova tahti. Käärijä palasi juuri Euroopan kiertueella ja lähti heti kiertämään Suomea.

– Se vähän hirvitti, että ehtiikö hän nukkumaan ollenkaan. Siinä olisi pitänyt olla pieni tauko, vaikka vähän sisäistää sitä Euroopan kiertuetta ja prosessoida. Sitten vaan menee viilettää, on se varmaan aika rankkaa. Mutta Jere tietää varmaan rajansa. Kun se ei ole vain, että olet keikalla, vaan on kaikkea muuta viikolla. Työ ei ole vain, että esiintyy jossakin ja lähtee pötköttelemään kotiin, vaan on kaikkea muuta, Arja Pöyhönen kertaa.

Äiti kertoo käyvänsä katsomassa poikansa keikkoja aina, kun siihen vain pystyy.

– Jos aika myöden antaa, eikä ole hirveän kaukana, niin kyllä pitää lähteä. Nyt Euroopan kiertueella en käynyt. Viime vuonna kävin katsomassa ulkomailla, hän sanoo.

– Kaikki on niin erilaisia, joka keikka on aina erilainen. Onhan se hienoa katsoa sitä esiintymistyyliä, miten ottaa yleisön. Ihan huippusuorituksia.

Käärijä sai aikaan hurmoksen heti viisulavalla, eikä suosiolle näy loppua. Vanhempien on ollut välillä vaikea sisäistää poikansa supersuosiota, vaikka he korostavat olevansa lapsestaan – kaikista heistä – erittäin ylpeitä. Arja ja Mikko Pöyhönen kertovat, että Käärijän mukana kiertää myös toinen hänen veljistään, joka hoitaa muun muassa valokuvaushommia.

– Kyllä se helpottaa vanhempiakin, tietää, ettei lapsi ole maailmalla aivan yksin, Arja Pöyhönen summaa.