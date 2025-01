Erika Vikman UMK-biisistään: "Täyttä tuhoa"

Suomen euroviisuedustajan paikkaa Sveitsissä tavoittelee seitsemän esitystä - joukossa "hyvän mielen" hevibändi ja nuoren polven artistien henkilökohtaisia kappaleita.

Kun kappale vaatii ison näyttämön, ei artistin auta kuin osallistua Uuden musiikin kilpailuun.

Näin perustelee paluutaan UMK-lavalle laulaja Erika Vikman, jonka kappale Ich komme on yksi Suomen euroviisupaikasta kisaavista esityksistä. Yle julkisti UMK:n tämän kauden kilpailijat keskiviikkona suorassa lähetyksessä.

– Lähden seikkailun hengellä ja täynnä poweria. Live-esitys jännittää, mutta itse biisin julkaisu ei jännitä, koska se biisi on täyttä tuhoa, Vikman kertoi STT:lle iltapäivän mediatapaamisessa.

Vikman osallistui UMK:hon myös vuonna 2020. Hänen kappaleensa Cicciolina sijoittui silloin toiseksi ja soi kisan jälkeen ahkerasti suoratoistopalveluissa ja radioissa ympäri Suomen.

Vikmanin mukaan suunnitelmissa ei ollut osallistua UMK:hon uudelleen

– Kaikki tietää, että se on tosi raskas prosessi. Mä sain siitä kaiken, mitä mä tarvitsin, Vikman kuvaili aiempaa kokemustaan.

– Ei ollut missään nimessä silleen, että olipa niin kivaa viisi vuotta sitten, että nyt uudestaan.

Uutta musiikkia tehdessä syntyi kuitenkin Euroviisuihin sopiva kappale, Vikmanin sanoin "jäätävä leka". Kisaan hän lähteekin biisi edellä, mutta vahvuutenaan hän pitää myös vuosien kokemusta viihdebisneksestä ja tiettyä itsevarmuutta.

– Biisi, joka voi menestyä myös eurooppalaisille korville, on vahvuus, Vikman arvioi.

Vikmanin tavoitteena on UMK:n voitto ja Euroviisuissa sijoitus kymmenen tai viidentoista parhaan joukkoon. Myös kansainvälinen näkyvyys kiinnostaa.

– Olisi ihana tehdä joskus pieni rundi Euroopassa. Mä olin vierailemassa jo Käärijän rundilla Pariisissa ja Lontoossa.

Bängeripoppia maailmalle?

UMK:n voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa eli Eurovision laulukilpailussa Sveitsin Baselissa toukokuun puolivälissä.

Yhteensä UMK:ssa kilpailee seitsemän esitystä. Vikmanin lisäksi mukana ovat Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left ja Goldielocks.

Kaikki kappaleet ja niiden musiikkivideot julkistetaan yksitellen 9.–17. tammikuuta. UMK ratkeaa helmikuun 8. päivänä Tampereella.

Ensimmäisenä kisakappaleista kuullaan Neea Riverin kappale Nightmares, joka tulee julki puoliltaöin keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Artisti arvioi, että kyseessä on paras hänen kirjoittamistaan kappaleista.

– Biisi on mulle tosi henkilökohtainen lyriikoiltaan. Se kertoo traumaattisesta elämänkokemuksesta, selviytymisestä, mutta se on voimabiisi. Ja toivon, että se koskettaa myös muita kuulijoita, jotka on käynyt sellaisia asioita läpi, River sanoi.

Nurmijärveltä kotoisin oleva Neea River tekee englanninkielistä popmusiikkia. Hän kertoi, että haluaa päästä näyttämään kansainväliselle yleisölle, että Suomessakin tehdään laadukasta kansainvälistä bängeripoppia.

Matulan kappale vetoaa rehellisyydellään

Perjantain ja lauantain välisenä yönä on julkaisuvuorossa Nelli Matulan kappale Hitaammin hautaan. Myös Matula kertoi, että kappale on aika henkilökohtainen ja syntyi hänen ollessaan tauolla musiikkibisneksestä.

– Sen tauon aikana kirjoitin kuitenkin edelleen koko ajan musiikkia, koska olen aina kirjoittanut biisejä. Se on jopa tavallaan terapeuttinen tapa käsitellä omia ajatuksia ja tunteita.

Laulu käsittelee sen oivaltamista, mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja mitkä ovat omat prioriteetit.

Matula kuvaa kappalettaan aidoksi ja rehelliseksi ja uskoo, että moni löytää siitä samaistumista ja tarttumapintaa. Biisin lisäksi hän arvioi vahvuudekseen sen, että rakastaa hyvää show'ta ja tarinankerrontaa.

– (Rakastan) jotenkin sitä, että on joku kollektiivinen tila, jossa kaikki yhdessä hypätään semmoiseen johonkin toiseen maailmaan.

– Toivottavasti se näkyy myöskin kaikessa, mitä UMK-puitteissa saan tehdä.

Matula arvostaakin sitä, että pääsee näkemään UMK:n tasoisen show'n rakentamista ja pyrkii myös oppimaan siitä niin paljon kuin mahdollista kisan aikana.

"Melodifestivalenia siistimpi"

Costeen eli Jussi Tiaisen kappale Sekaisin julkaistaan kolmantena. Turun seudulla kasvanut artisti kertoi lähtevänsä kisaan hyvällä fiiliksellä.

– Mä aina sanon, että (Ruotsin) Melodifestivalenissa on huikea meininki, mutta nyt UMK on siistimpi juttu.

Costee sanoi tekevänsä vähän melankolisempaa poppia, joka on välillä vähän synkempääkin. Kilpailukappale kertoo hänen omasta elämästään, kuten kaikki kappaleensa.

– Tässä kuvaillaan sellaista, että ei aina tarvitse olla kaikki ihan sellaista kiiltokuvaa. Voidaan käydä siellä syvissäkin vesissä, mutta se on ihan ok.

Costee on Ylen mukaan tullut tunnetuksi alternatiivisen popin suunnannäyttäjänä. Itse hän kertoi kuuntelevansa paljon amerikkalaista ja brittiläistä indierockia.

"Olen oppinut hirveästi uutta"

Myös Viivi kertoi UMK:hon osallistumisen tärkeimmäksi syyksi kisaan tosin hyvin sopivan biisin. Aina-kappale syntyi viime huhtikuussa Levillä biisileirillä.

Joroisista kotoisin oleva Viivi arvioi, että biisin ohella hänen äänensä kuuluu hänen vahvuuksiinsa.

– Olen aika kilpailuhenkinen ihminen, koska mulla on kolme siskoa. Niin varmaan ainakin sen takia haluaisin kyllä tosi kovasti voittaa, hän kertoi tavoitteistaan.

– Ja sitten haluan vain nauttia tästä matkasta. Tässä on oppinut hirveästi kaikkea uutta. Meillä on ollut paljon monikameratreenejä, joissa pääsee treenaamaan kaikkea, mistä en ollut ikinä kuullutkaan.

Hyvän mielen heviä

Eri puolilta Suomea tulevista muusikoista koostuva One Morning Left on kisan ainoa yhtye.

Se on perustettu jo vuonna 2008, joskin yhtyeen päävokalisti ja keulahahmo Mika Lahti on ainoa mukana oleva alkuperäinen jäsen.

– Hän (Lahti) on viimeiset 15 vuotta erilaisilla kokoonpanoilla bändissä miettinyt, että olisi ihan kiva lähteä kokeilemaan, hyväksyttäisikö meitä, kertoi toisena päävokalistina, kitaristina ja biisinkirjoittajana toimiva Leevi Luoto.

Ylen mukaan yhtye kuvailee itseään hyperaktiiviseksi ja rajoja rikkovaksi hyvän mielen hevibändiksi. Hevin soveltuminen UMK:hon on kuitenkin mietityttänyt bändiä.

– Mutta nyt meillä oli sellainen biisi, nyt meillä oli sellainen hetki, nyt meillä oli sellainen fiilis, että tällä biisillä lähtee. Että jos me emme tällä päästä sisään, niin sitten ei koskaan, Luoto jatkoi.

Bändin jäsenet arvioivat vahvuudekseen kisassa sen, että he näyttävät hevareilta. Puppy-kappale kuitenkin kertoo myös heidän herkemmästä puolestaan, mistä syntyy kontrastia.

– Ja energia. Ja me teemme omaa juttua, niin se on meidän vahvuus.

Tavoitteena hienoin esitys

UMK:n kuopus on 23-vuotias Goldielocks eli Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva Ella Mäntynen.

Nykyisin Berliinissä asuva Mäntynen tunnustautuu Euroviisu-faniksi. UMK:ssa hän kehui erityisesti mahdollisuutta "uskomattomaan" lavashow'hun ja omaan estetiikkaan.

Goldielocks osallistuu kappaleella Made of, joka hänen mukaansa on sekoitus modernia, poppia, tanssittavaa musiikkia, jossa kuitenkin on myös jännitettä ja "creepy-energiaa".

– Kun studiolle mentiin tällä tekijäporukalla, niin halusin, että pidettäisiin semmoinen päivä, että tehdään jotakin, mikä inspiroi kaikkia ja kaikilla olisi hyvä fiilis.

– Ja sitten syntyi tämä biisi, Goldielocks sanoi.

Vahvuutenaan Goldielocks pitää sitä, että on oma itsensä.

– Ja sitten koen, että uutena artistina ja nuorena artistina on myöskin tämmöinen yllättämisen mahdollisuus, että voin olla parempi kuin mitä moni muu vaikka olettaa tai osaa odottaa, kun ei tunne ollenkaan.

Tavoitteekseen Goldielocks mainitsi sen, että tekee UMK:n historian hienoimman esityksen. Jatkuvana tavoitteenaan hän pitää kansainvälisen tunnettavuuden lisäämistä, koska tekee musiikkia englanniksi.