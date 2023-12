Käärijä valloitti tänä vuonna maailman – tällaisia asioita artisti odottaa uudelta vuodelta

Käärijä on sulattanut tänä vuonna sydämiä eri puolilla maailmaa. Fanijoukossa on huima määrä myös lapsia.

– Aluksi homma lähti käsistä ja olin vähän silleen, että pitääkö lapsikeikkoja tehdä. Mutta nyt ajattelen asiasta eri tavalla. Olen nähnyt, että lapset ovat kaikkein rehellisimpiä faneja. Heistä näkyy aito into. Ja siksi heille haluaa antaa paljon. On kunnia, että on noin paljon lapsifaneja.