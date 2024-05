Sonja sai 18-vuotiaana diagnoosin, joka muutti hänen elämänsä – kertoo televisiossa karusta keskustelusta, joka sysäsi liikkeelle asian hyväksymisen

Tabun kolmannessa jaksossa teemana on näkövammaisuus. Näyttelijä Pekka Strang tapaa jaksossa Tessan , Sonjan , Vellun , Heikin ja Maaritin , joilla kaikilla on eri syistä johtuva näkövamma.

Jaksossa 29-vuotias Sonja kertoo ajasta, jolloin sai oman diagnoosinsa. Hänellä on perinnöllinen verkkokalvorappeuma, retinitis pigmentosa. Sonja on heikkonäköinen, muttei täysin sokea. Hänellä on kertomansa mukaan paljon sokeita alueita näkökentässään.

– Valitin sille varmaan taas, miten elämä on paskaa, kurjaa ja hirveää, että voisinpa vain tappaa itseni -tyyppistä settiä, niin sitten hän huusi minulle, että "no vittu tapa ittes", Sonja kertaa.

– Kyllähän se vieläkin harmittaa tiedätkö, aina välillä. Mutta suurin osa päivistä on sellaisia, että no, tämä nyt on minua, so what.