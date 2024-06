Käännytyslakia koskevan lausunnon määrä valmistua tänään – tarkoituksena torjua välineellistettyä maahantuloa itärajalla

Poikkeuksellisen hankalaa lainvalmistelua

Käännytyslain valmistelu on ollut poikkeuksellisen hankalaa, sillä esityksen on katsottu olevan tietyiltä osin niin Suomen perustuslain kuin kansainvälisten sopimustenkin vastainen.

Kaikki 18 oikeustieteilijää arvioivat Helsingin Sanomille, että hallituksen esitys on räikeästi ristiriidassa Suomea oikeudellisesti sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa eikä sitä ole mahdollista sellaisenaan säätää.

Ihmisoikeusvaltuutettu huolissaan

O’Flaherty on huolissaan lain vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja oikeuteen hakea turvapaikkaa. Valtuutetun mukaan lakiesitys on ristiriidassa palauttamiskiellon kanssa, joka on ehdoton oikeus.