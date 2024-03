Sisäministeri Rantanen MTV:lle "käännytyslain" etenemisestä: "Poikkeuksellisen haastava asia"

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitää hyvänä asiana, että hallituksen ajama poikkeuslaki on poikinut runsaasti palautetta.

– Runsas lausuntopalaute on hyvä asia, kun kyse on näin merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta, joka on oikeudellisesti poikkeuksellisen haastava, Rantanen kommentoi sähköpostitse MTV:lle.