Perustuslakivaliokunnassa ennustetaan vaativaa rajalain käsittelyprosessia: "Aika haastava kuvio tulee"

Lailla on tarkoitus torjua välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla.

Ojala-Niemelän mukaan kyseessä on poikkeuksellinen lakiesitys, jonka käsittelyssä täytyy kuulla Suomen valtiosääntöoppineiden ykköskaartia.

– Tässä on jännite ihmisoikeuksien, kansainvälisten sopimuksien ja perusoikeuksien ja toisaalta kansallisen turvallisuuden välillä: miten saadaan molemmat toteutettua niin, ettei niiden välillä tulisi yhteentörmäystä, Ojala-Niemelä pohtii.

– Kyllä tämä on ehkä tämän vaalikauden merkittävin esitys tässä suhteessa, Ojala-Niemelä sanoo rajalakiesitykseen viitaten.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta on pääsiäisen jälkeisellä viikolla pääsemässä omakohtaisesti tutustumaan tilanteeseen rajalla, kun valiokunnan on määrä vierailla Raja-Joosepin rajanylityspaikalla Lapissa.

"Yksi vaikeimmista tapauksista"

Honkosen mukaan Suomi on joutunut täysin uudenlaiseen tilanteeseen, kun kansainvälisten sopimusten vahvasti suojaamaa oikeutta turvapaikanhakuun on vieraan vallan toimesta alettu käyttää väärin ja Suomen painostamiseen.

Honkonen muistuttaa, että perustuslakivaliokunnan perustehtävänä on arvioida lakiesitysten suhdetta Suomen perustuslakiin ja toisaalta kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut.

Vestman vaiteliaana

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) ei vielä tänään halunnut arvioida, millainen urakka valiokunnalla on edessään rajalakiesityksen käsittelyssä.

– Hallitus ei ole vielä antanut eduskunnalle rajalakiesitystä. Hallituksen esityksen käsittelyprosessiin voidaan ottaa kantaa aikaisintaan, kun esitys on tullut eduskunnan käsittelyyn, Vestman sanoo.

Hallituksen rajalakiesityksellä on katsottu olevan kiire, sillä tällä hetkellä rauhallisen tilanteen Suomen itärajalla on pelätty muuttuvan, kun lumet sulavat ja maastossa kulkeminen helpottuu. Vestmanin mukaan on ennenaikaista ryhtyä arvioimaan rajalakiesitykseen käsittelyaikataulua, koska hallituksen esityksen antamisen ajankohta ei ole tiedossa.