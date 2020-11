Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedottaa tänään uusista koronatoimista

Ryhmä on ollut koolla torstaina ja harkinnut mahdollisia lisärajoituksia ja -linjauksia, jotka liittyvät esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämiseen, koulujen etäopetukseen ja julkisten tilojen aukioloon.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiistaisessa tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudulle on tulossa uusia, aiempaa huomattavasti järeämpiä rajoituksia pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi. Vapaavuoren mukaan valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen.

Vapaavuori perusteli järeämpiä toimia sillä, että sairaalahoidon tarve on kasvanut. Lisäksi on tullut ilmi huolestuttavia tartuntatapauksia hoiva- ja asunnottomien yksiköissä. Myös tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut, ja liian moni ei ole noudattanut suosituksia.