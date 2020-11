Pääkaupunkiseudun järeät rajoitukset ovat nyt totisinta totta – toimenpiteet tauottavat normaalin elämän kolmeksi viikoksi: "Se on juuri niiden tehtävä"

Yli 10 hengen yleiset kokoontumiset kielletään

Hus: potilasmäärät kasvavat 3-4 viikkoa

Sairaalapotilaista enemmistö on miehiä. Enemmistöllä on jokin perussairaus, mutta potilaiden joukossa on myös perusterveitä. Potilaat ovat nyt iäkkäämpiä kuin alkusyksystä. Nuorin sairaalapotilaista on tällä hetkellä 27-vuotias ja iäkkäin 89-vuotias.