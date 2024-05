Jyrähdys romaneja syrjineelle poliisille: Kaikkien poliisien sisäistettävä, että etninen profilointi on kielletty

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee Poliisihallitusta kehittämään toimintaansa sen varmistamiseksi, että etnisen profiloinnin kielto on sisäistetty kaikissa poliisilaitoksissa. Lisäksi valtuutettu suosittelee Poliisihallitusta toteuttamaan tiedonkeruuta siitä, esiintyykö poliisitoiminnassa etnistä profilointia.



Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Helsingin poliisilaitokselle suosituksen jatkotoimenpiteitä varten romaneita syrjineen Kuri1-operaation osalta.



Vuoropuhelun ja luottamuksen lisäämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee myös, että poliisilaitokset keskustelevat säännöllisesti romanien kanssa poliisitoiminnan kohdentumisesta heihin. Valtuutetun mukaan avoimella tiedonvaihdolla voidaan hälventää romaniväestön poliisitoimintaan liittyvää epäluottamusta.



Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee poliisia kaikilla tasoilla panostamaan laajempaan antirasistiseen työhön.



– Kuri1-operaatiossa oli kyse syvälle rakenteisiin menevästä romaneihin kohdistuvasta rasismista, jonka tunnistaminen ja tunnustaminen on edellytys syrjimättömälle poliisitoiminnalle ja luottamuksen parantamiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että johtopäätökset Kuri1-operaation syrjivästä luonteesta ja syrjivistä menettelyistä käydään läpi kaikissa poliisilaitoksissa kaikilla tasoilla. Poliisijohdon sitoutumisella ja esimerkillä on tässä suuri merkitys, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman sanoo tiedotteessa.