Helsingin poliisilaitos julkisti Poliisihallituksen aiemmin salaaman selvityksen Suomen romanien valvonnasta

Yle kertoi toissa viikolla, että Helsingin poliisissa on vuosina 2013–2017 pidetty kirjaa romanien liikkeistä. Kirjauksia tehtiin muun muassa romanien käyttämistä autoista ja esimerkiksi ihmisiltä löytyneistä aseista, Yle kertoi.

Poliisihallitus pyysi Helsingin poliisilta selvitystä asiasta. STT teki selvityksestä asiakirjapyynnön Poliisihallitukselta, mutta se ilmoitti tiistaina, että selvitys on julkisuuslain perusteella salassa pidettävä. Keskiviikkona Helsingin poliisi lähetti asiakirjan itse medialle.

– Salailuhan tuo tässä maailmassa sellaisen kuvan, että on jotain salattavaa, vaikkei olisikaan mitään salattavaa. Tietyllä tavalla hyvä, että avoimesti tuodaan esille se näkökulma ja miten me olemme kirjoittaneet.

Sukujen välit tulehtuneet, kostotoimia pelättiin

Poliisi sanoo tehneensä projektin alusta asti yhteistyötä romaniyhteisöjen kanssa. Saatujen tietojen perusteella romanisukujen välit olivat erittäin tulehtuneet ja romanit olivat varustautuneet laajamittaisesti ampuma-aseilla ja muilla aseilla, koska he pelkäsivät muiden sukujen kostotoimia, selvityksessä sanotaan.

Poliisin mukaan pelkkä etnisyys ei ollut pysäyttämisperuste

– Projektin yhteydessä tapahtuneet poliisin toimenpiteet ovat aina edellyttäneet lakiin perustuvien toimivaltuuksien käsillä oloa. Poliisin toimenpiteet on suoritettu tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella, eivätkä ne ole poliisilaitoksen käsityksen mukaan perustuneet yksinomaan tai ratkaisevissa määrin toimenpiteiden kohteina olleiden henkilöiden oletettuun tai todelliseen etnisyyteen, selvityksessä sanotaan.

"KURI1-nimellä ei ollut tarkoituksena viestittää mitään tai viitata mihinkään"

"En ota kantaa, toimittaisiinko samalla tavalla"

– Minä en ota kantaa siihen, toimittaisiinko samalla tavalla. Meillä on koulutettu henkilökunta, ja poliisi seuraa ilmiöitä, asioita ja henkilöitä, jotka aiheuttavat poliisilain mukaista uhkaa tai tekevät rikoksia.

– Me seuraamme erilaisia ilmiöitä. Nythän on paljon puhuttu, että onko nuoriso jengiytynyt ja onko aseiden käsittelyä tai muuta. On tällaisia asioita, joita seurataan eri tavalla.