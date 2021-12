JYP-sensaatio kärkikolmikkoon NHL:n ennakkoarviossa – kohutun joukkuetoverin sijoitus romahti: "Tämän draftin suurin mysteeri"

Jääkiekkoliigan syksyn kohupelaaja, JYPin 17-vuotias hyökkääjä Joakim Kemell on korkealla kanadalaisen Sportsnet-sivuston tuoreella listalla, jossa rankataan ensi vuoden NHL-draftin kärkinimiä. Lähes piste per peli -tahtiin (19 ottelua, 12+6) Liigaa pelannut Kemell on sivuston rankingissa kolmantena.