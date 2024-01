SM-liiga-seuran nuori tähti upeissa asemissa NHL-draftin rankingeissa: "Hyvin lahjakas sentteri"

Kansainvälisissä sarjoissa eli Pohjois-Amerikan kaukaloiden ulkopuolella pelaavista nuorukaisista kenttäpelaajien ykköseksi on tällä hetkellä rankattu Liigan Jukureiden 17-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius .

– Helenius on hyvin lahjakas sentteri, pelaa toista ammattilaiskauttaan Jukureissa. Hän on petollisen nopea, taitava ja fiksu pelaaja ja pelaa itsevarmasti kuin veteraani. Hän ei ole isokokoinen, mutta erottuu joukosta monipuolisella ja taistelevalla otteellaan ja on yhä korkeammalla ennakkorankingeissa, NHL:n kykyjenetsintäosaston Dan Marr kuvaili Heleniusta.