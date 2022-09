JVG on saavuttanut lähes kaiken, mutta mistä kaksikko vielä unelmoi? – "Käydään vielä tuo Jussi-pöytä putsaamassa tyhjäksi"

Jare Brandilla ja Ville Gallella on jo niin ajallisesti kuin musiikillisestikin takanaan pitkä ja ainutalaatuinen ura. Se on kestänyt noususuhdanteisena jo yli kymmenen vuotta, mikä ei ole itsestäänselvyys.

Menestyminen voi vaatia isojakin uhrauksia. JVG:kin on vuosikymmenen aikana kiertänyt Suomea ympäri tuhansia kilometrejä ja istunut studiossa tekemässä musiikkia satoja tunteja. Lisäksi kaksikko on kaiken ohessa pyörittänyt PME Records -levy-yhtiötä.

Artistielämä voi olla kuluttavaa – ja sitä se on ollut ajoittain myös JVG:lle. Onko lopettamispäätös käynyt koskaan kaksikon mielessä?

– No ei se kyllä silleen ihan oikeasti oo käynyt – ei ole ollut puhetta, että pitäisi laittaa pillit pussiin, Brand sanoo pienen pohdinnan jälkeen.

Jare vakuuttaa, että koko yli 10 vuotta kestäneen JVG-tarinan aikana kaksikko on ollut sitoutunut tekemään musiikkia niin pitkään kuin heidän musiikkinsa kiinnostaa.

Tavoitteena Jussi-palkinto?

Jaren mukaan kaksikko on edelleen hyvin päämäärätietoinen ja heillä on tavotteita urallaan – ne eivät tosin liity enää palkintojen kahmimiseen – välttämättä.

– Me ollaan kyllä saavutettu tosi paljon. Ja tänä vuonna tuli vielä hieno dokumenttielokuva. Me käydään vielä tuo Jussi-pöytä putsaamassa tyhjäksi, niin sen jälkeen on viihdealalla kaikki jiirissä, Galle vitsailee.