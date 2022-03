Ville Galle oli aikeissa katkaista välit pikkuveljeensä rajulla tavalla – kertoo, millainen veljesten suhde on nykyään

Perjantaina 25. maaliskuuta ensi-iltansa saa dokumentti JVG-elokuva: Vuodet ollut tuulisii, joka valottaa tapahtumia rapduon yli kymmenenvuotisen uran ajalta. Kun JVG teki läpimurtonsa vuonna 2011 kappaleellaan Häissä Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden, oli suomiräpin status hyvin erilainen kuin nykyään.

– Kyllä mä luulen, että me ollaan tuotu paljon uusia kuuntelijoita suomiräpille. Me avattiin periaatteessa se tie sinne pukukoppeihin ja muihin. Luulen, että meillä on aika iso merkitys ollut suomiräpissä, Ville Galle mietti MTV Uutisille elokuvan pressitilaisuudessa.

Vuoden 2011 keväällä JVG julkaisi myös ensimmäisen levynsä Mustaa kultaa, jonka muutkin kappaleet noudattivat niin ikään vahvasti lätkäteemaa. JVG:n osuminen kovan lätkäbuumin keskelle oli Gallen mukaan myös onnekas sattuma.

JVG nousi suureen suosioon erittäin nopeasti, mikä toi mukanaan myös artistiuden tunnetut lieveilmiöt. Dokumentissa tuodaan esille myös raskaita hetkiä, kuten esimerkiksi Gallen pahat riidat pikkuveljensä Joonas Gallen eli Mäk Gäliksen kanssa, joka toimi aikoinaan JVG:n kuskina sekä paitamyyjänä.

– Vaikka me tossa veljenkin kanssa väännetään, niin tänä päivänä kaikki on taas ihan hyvin. Kaikennäköistä sattuu, mutta koen, että kaikkien kanssa, ketä on vaikka ympäriltäkin kadonnut, pystytään tänä päivänä olemaan ihan hyvissä väleissä, ettei ole mitään sellaista pahaa verta, Galle miettii.

Dokumentissa nähdään myös hetkiä, jolloin JVG:n oma motivaatio on ollut koetuksella. Jare Brandin mukaan oman uupumuksen tottui siirtämään kerta toisensa jälkeen sivuun, jolloin taakka pääsi lopulta kasvamaan suureksi. Vaikka viimeiset pari vuotta ovat olleet kulttuurialalle erittäin haastavat, tuli tauko Brandin mukaan kaksikolle kriittisen oikeaan aikaan.

– Tämä on tullut meille henkisesti hyvään rakoon, että ollaan jouduttu huilaamaan. Kai se on vaan sitten jotenkin sivuutettu, se väsymys. Mutta on ollut paljon ystäviä ympärillä, Brand kertoo.

Myös juhliminen on luonnollisesti kulkenut käsi kädessä artistiuran kanssa, ja dokumentissa käsitellään myös aikoja, jolloin saattoi olla harvinaista vetää keikka selvinpäin. Vaikka nykyään meno on kaksikon mukaan rauhallisempi, osaavat he yhä ottaa ilon irti keikkailusta.

– Hauskaa pidetään edelleen, paljon frendejä sekä vierailijoita otetaan dösään mukaan. Oli sitten kaljaa tai ei, niin hauskaa ainakin on edelleen, Brand kertoo.

Vaikka Brand varsinkin pysyy hyvin vaitonaisena yksityiselämästään, on hänen mukaansa pitkäaikainen puoliso rauhoittanut artistin juhlimishaluja.