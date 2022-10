Näin kovassa kunnossa Gladiaattorien Cobra, Anki Honkala on 56-vuotiaana – ”Penturasva on hävinnyt” 

Honkala on kaksinkertainen kehonrakennuksen Suomen mestari 90-luvulta. Treeniä on vedetty koko ajan, mutta kilpailun Honkala aloitti uudelleen muutama vuosi sitten – tällä kertaa fitnessissä.

– Penturasva on hävinnyt. Nyt on vain kovaa laatulihasta ne mitä on. Niistä ei pääse eroon varmaan lopettamallakaan treenaamista. Lihakset on hankittu vuosikymmenten aikana kovan ja järjestelmällisen treenin kautta.