JVG paljastaa: Näin Jare Brand ja Ville Galle huomioivat naistenpäivänä elämänsä naiset

JVG:n Jare Brand ja Ville Galle ehtivät juhlistamaan naistenpäivää ennen Emma-gaalailtaa.

Lauantaina 8. maaliskuuta juhlitaan suomalaista musiikkia Emma-gaalan voimin Espoon Metro Areenalla. Tuttuja Emma-gaalan kävijöitä ovat muun muassa JVG:n Jare Brand ja Ville Galle.

Kaksikko kertoi MTV Uutisille etteivät he olleet varsinaisesti ehtineet etkoilemaan ennen gaalaa: Brand oli nauttinut lasin punaviiniä paitaa silittäessään ja Galle puolestaan oli ollut saunomassa ja avannossa Allas Sea Poolilla Helsingin kauppatorin kupeessa.

– Sai jalan raikkaaksi täksi illaksi, Galle totesi.

Emma-gaaloja Brand ja Galle ovat kyntäneet vuosien varrella useita. Brand arveli parhaiden bileiden olleen aikojen saatossa sellaiset, joista muistot eivät ole aivan kirkkaimpina. Sen he kuitenkin muistavat hyvin, että JVG:n alkuaikojen aikaan Emma-gaaloissa kaksikon tunnelma oli hyvin erilainen.

– Täällä on oltu 2012 ekaa kertaa Mustaa kultaa -levyn kanssa ja ei oikeastaan ollut musiikkialasta niin hirveästi mitään hajua ja ihmiset olivat uusia. Nythän tämä on kiva, tänne tulla kerran vuodessa näkemään tuttuja kollegoita ketä ei tule vuoden aikana nähtyä. Luulen, että se on ollut hieman erilaista se meno meilläkin silloin ekoissa Emma-gaaloissa, Brand kertoi.

– Rupesin just itse kauhulla muistelemaan niitä ihan ensimmäisiä, kun ei ollut mitään hajua mitä Emma-gaala tai Emma (palkinto) merkitsee tai mitään. Sitten niitä pystejä rupesi tulemaan ja siinä oli otettu ehkä vähän väkevää alle. Nykyään on ehkä vähän liian tiedostava kaikista näistä jutuista, pitäisi nauttia enemmän. Nämä ovat kuitenkin mahtavia tapahtumia, Galle puolestaan totesi.

Gaalasta saatuja palkintoja JVG:lle on kertynyt vuosien varrella yhteensä 13. Gallen mukaan vuosiin on mahtunut myös pettymyksiä – sekä kovia jatkoja.

Samana päivänä Emma-gaalan kanssa on myös toinen tärkeä juhlan aihe: kansainvälinen naistenpäivä. Sekä Brand että Galle olivat ehtineet myös huomioimaan tahoillaan elämiensä naiset.

– Aamulla hain kaupasta kukkia ja vähän croissantia vaimolle ja tyttärelle. Sillä se aamu lähti käyntiin, Brand kertoi.

– Joo ja meillähän on rouvat täällä tänään jossain vaiheessa vielä mukana, just ja just kerkesin näkemään, koska tämä on heillekin kiireinen päivä. Kukat tuli kuiteskin hoidettua. Mutta enemmänkin se toivotus siinä aamulla, Galle summasi.