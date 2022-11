Juventus skandaalin kourissa, talouspuolella hämäräperäisiä toimia – koko hallitus ulos

Väistyvä hallitus päätyi eron kannalle asiantuntijoilta saatujen "uusien oikeudellisten ja kirjanpidollisten näkemysten" vuoksi. Hallituksen mielestä olisi parasta, että torinolaisseura saisi ongelmiensa käsittelemiseksi uuden hallituksen. Juventuksen mukaan toimitusjohtaja Maurizio Arrivabeneä pyydettiin jatkamaan seuran puikoissa siirtymäajan, kunnes uusi hallitus saadaan kasaan. Seuraava osakkeenomistajien kokous on tiedotteen mukaan määrä järjestää joulukuun 27. päivänä. Osakkeenomistajien on tämän jälkeen tarkoitus kokoontua jälleen tammikuun 18. päivänä ja nimittää seuralle uusi hallitus.

Hallituksen ero on yhden aikakauden loppu puheenjohtaja Agnellille, jonka valvovan silmän alla Juventus voitti yhdeksän Italian Serie A:n mestaruutta sekä ylsi kahdesti Mestarien liigan finaaliin. Agnelli on ollut myös kova jalkapallon Superliigan puolestapuhuja.