Jättiseura Barcelona huijannut häikäilemättömästi vuosia? Tutkinta paljasti miljoonien hämärämaksut ja salaisen sopimuksen

La Ligan huippuseura Barcelona on pahassa pulassa. Syyttäjät ovat aloittaneet tutkinnan, jonka tarkoitus on selvittää Barcelonan vuosia jatkuneita miljoonien suuruisia maksuja erotuomarien komitean varapuheenjohtaja Jose Maria Negreiralle ja hänen yhtiölleen.

Viime kuussa tuli ilmi, että Barcelona on maksanut Negreiran yrityksen tilille 8,4 miljoonaa euroa vuosien 2001-2018 aikana. Barcelonaa vastaan on luettu syytteet korruptiosta, luottamuksen rikkomisesta ja väärien liiketietojen antamisesta.

Barcelonan vastaus

Radioasema paljasti

Barcelona on kiistänyt syyllistyneensä laittomuuksiin. Se on selittänyt maksuja Negreiralle kertomalla, että hänelle on maksettu konsulttipalkkioita, jotta saadaan koostettua ammattierotuomareille videoraportteja. Barcelonan mukaan tämä on huippuseurojen yleinen käytäntö.