FC Barcelonan "tuhon arkkitehti" joutuu vastaamaan teoistaan – seura toimittaa tietonsa syyttäjälle

Laittomuuksien lisäksi Bartomeua on syytetty FC Barcelonan urheilullisesta syöksykierteestä ja rahojen tuhlaamisesta, joka on ajanut menestyksekkään katalonialaisen instituution valtaviin taloudellisiin vaikeuksiin sekä pitkälle yli miljardin euron velkataakkaan.

FC Barcelonan taloudellista ja urheilullista alasajoa on kuvannut erinomaisesti brittikirjoittaja Simon Kuper alkusyksystä julkaistussa kirjassaan The Barcelona Complex: Lionel Messi and the Making--And Unmaking--Of the World's Greatest Soccer Club.