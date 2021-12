Juuso Pärssinen, 20, on SM-liigan uusi tähti – Jukka Jaloselta herkullinen NHL-ennustus: "Näin voisi päätellä"

Alkusyksystä Pärssinen suuntasi NHL-seura Nashville Predatorsin harjoitusleirille. Sieltä hän palasi Liigaan, missä tahti on ollut hurja.

– TPS johtaa sarjaa ja hän on heidän ykkössentterinsä. He ovat muodostaneet Markus Nurmen kanssa todella hyvän parivaljakon. Pärssinen on ihan liigan kärkipelaajia, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen arvioi.